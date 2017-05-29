Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Аналитики «АльфаСтрахование» подсчитали размеры средних убытков по ОСАГО, выплаченных страховой компанией владельцам авто премиум-сегментов после наступления страхового случая в 2016-2017 гг. Самой дорогой иномаркой на дорогах, чьи водители становятся виновниками самых больших повреждений, стала Bentley, где нанесенный ущерб после каждой аварии в среднем превышает 530,8 тыс. руб.
На первом месте по размеру среднего убытка оказались автомобили британской марки Bentley (530,8 тыс. руб.), на втором - итальянские Maserati (202,8 тыс. руб.), третье место принадлежит английскому автомобилю Jaguar, средний убыток по этим авто составил 145,2 тыс. руб. На четвертой позиции Mercedes-Benz (96,3 тыс. руб.), далее следует BMW (90,7 тыс. руб.) и Infiniti (85,6 тыс. руб.). Замыкают рейтинг немецкие Porsche (79,2 тыс. руб.) и японские Lexus (65,2 тыс. руб.).
«Самыми дорогостоящими для «АльфаСтрахование» в 2016 г. оказались автомобили Bentley и Maserati, в то время как владельцы таких люксовых марок, как Maybach, Ferrari, Aston Martin, Rolls-Royce и Lamborghini водили на редкость аккуратно, - говорит Денис Макаров, руководитель управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахование». – Средний убыток по дорогим или редким автомобилям достаточно высок, но в портфеле нашей компании таких машин, как и в структуре российского автопарка, относительно немного».
Что, впрочем, не отменяет роста размера среднего убытка, ведь при наличии инфляции и волатильности валют он будет продолжать расти, так как в него закладываются не только ремонтные работы, но и запчасти, чаще всего импортные, и лакокрасочные работы с использованием импортных материалов, а значит, зависящих от колебания валютного курса, добавляет Макаров, напоминая, что лимит выплат в ОСАГО по имуществу составляет лишь 400 тыс. руб.
Рейтинг наиболее убыточных автомобилей премиум-сегмента[1]
|
№
|
Марка автомобиля
|
Размер среднего убытка/
тыс. руб.
|
1
|
Bentley
|
530,8
|
2
|
Maserati
|
202,8
|
3
|
Jaguar
|
145,2
|
4
|
Mercedes-Benz
|
96,3
|
5
|
BMW
|
90,7
|
6
|
Infiniti
|
85,6
|
7
|
Porsche
|
79,2
|
8
|
Lexus
|
65,2