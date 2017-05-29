Богатые тоже платят: самые убыточные автомобили премиум-сегмента по ОСАГО в 2016-2017 гг.

5 июля 2017 г.

Аналитики «АльфаСтрахование» подсчитали размеры средних убытков по ОСАГО, выплаченных страховой компанией владельцам авто премиум-сегментов после наступления страхового случая в 2016-2017 гг. Самой дорогой иномаркой на дорогах, чьи водители становятся виновниками самых больших повреждений, стала Bentley, где нанесенный ущерб после каждой аварии в среднем превышает 530,8 тыс. руб.





На первом месте по размеру среднего убытка оказались автомобили британской марки Bentley (530,8 тыс. руб.), на втором - итальянские Maserati (202,8 тыс. руб.), третье место принадлежит английскому автомобилю Jaguar, средний убыток по этим авто составил 145,2 тыс. руб. На четвертой позиции Mercedes-Benz (96,3 тыс. руб.), далее следует BMW (90,7 тыс. руб.) и Infiniti (85,6 тыс. руб.). Замыкают рейтинг немецкие Porsche (79,2 тыс. руб.) и японские Lexus (65,2 тыс. руб.).

«Самыми дорогостоящими для «АльфаСтрахование» в 2016 г. оказались автомобили Bentley и Maserati, в то время как владельцы таких люксовых марок, как Maybach, Ferrari, Aston Martin, Rolls-Royce и Lamborghini водили на редкость аккуратно, - говорит Денис Макаров, руководитель управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахование». – Средний убыток по дорогим или редким автомобилям достаточно высок, но в портфеле нашей компании таких машин, как и в структуре российского автопарка, относительно немного».





Что, впрочем, не отменяет роста размера среднего убытка, ведь при наличии инфляции и волатильности валют он будет продолжать расти, так как в него закладываются не только ремонтные работы, но и запчасти, чаще всего импортные, и лакокрасочные работы с использованием импортных материалов, а значит, зависящих от колебания валютного курса, добавляет Макаров, напоминая, что лимит выплат в ОСАГО по имуществу составляет лишь 400 тыс. руб.

Рейтинг наиболее убыточных автомобилей премиум-сегмента