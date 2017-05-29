Более 2,2 тысяч брендированных гостиничных номеров введено в России, СНГ и близлежащих странах с начала 2017 года

12 июля 2017 г.

Свыше половины объема появилось в Московском регионе

Компания JLL проанализировала активность гостиничных рынков России, СНГ и близлежащих стран по открытию новых брендированных объектов в начале 2017 года.

В течение 1-й половины 2017 года в рассматриваемом регионе было введено более 2,2 тыс. номеров, что приблизительно соответствует показателю аналогичного периода 2016 года. В том числе в России уже появилось около 1,9 тыс. номеров в сравнении с 1,7 тыс. годом ранее.

«По итогам 1-го полугодия прогноз ввода новых брендированных гостиниц на этот год был пересмотрен. Согласно скорректированному плану гостиничных операторов, в 2017 году может быть введено 8,1 тыс. номеров, что на 15% меньше по сравнению с прогнозом начала года, – отмечает Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL. – Ряд проектов были отложены до следующего года (приблизительно 3,2 тыс. номеров), но данное сокращение частично было компенсировано недавно подписанными франчайзинговыми договорами или контрактами на управление отелями с планируемой датой открытия в этом году».

«Если говорить о России отдельно, здесь также поменялся прогноз: ввод около 2 тыс. гостиничных номеров отложен на 2018 год, но 431 номер добавился по сравнению с прогнозом начала года. В итоге первоначальный план сократился приблизительно на 1,5 тыс. номеров – до 5,1 тыс. номеров», - добавляет Татьяна Веллер.

Наиболее активным рынком региона по-прежнему являются Москва и Московская область, где уже введена почти половина запланированного на этот год объема – 1,2 тыс. из 2,6 тыс. номеров. В Санкт-Петербурге обе гостиницы, заявленные на этот год, уже принимают гостей (388 номеров). Если все планы по открытиям в Москве будут выполнены, к концу года объем качественного гостиничного предложения в городе достигнет 32,1 тыс. номеров, увеличившись за год почти на 10%.

«Помимо Московского региона, начало года было активным в Казахстане – очевидно, в связи с подготовкой к Expo 2017: 41% запланированных новых гостиничных номеров уже открыты (464 из более 1,1 тыс.), и все они располагаются в Астане. Такие города, как Минск, Ташкент, Ереван, Сочи, Елабуга, исчезли с карты запланированных на текущий год открытий, при этом добавились Якутск, Бакуриани и Уреки», - говорит Татьяна Веллер.

В результате коррекции планов изменился и топ-3 гостиничных операторов по объему ожидаемого нового номерного фонда в 2017 году. Лидером по-прежнему является объединенное портфолио Marriott/Starwood, при этом Accor и Hilton поменялись местами, заняв 2-ю и 3-ю позиции соответственно. Наиболее активен в 1-й половине года был Accor: 61% из заявленных на этот год номеров сети уже начали принимать гостей (757 из более 1,2 тыс.). Hilton открыл 58% запланированных номеров (684 из почти 1,2 тыс.), а Marriott/Starwood – пока только один отель на 160 номеров (10% от годового плана). Примечательно, что Аzimut уже открыл оба отеля, анонсированных на этот год, - «Аzimut Смоленская» в Москве (полная реконструкция) и отель в Якутске (ребрендинг).

«Динамика открытий показывает прямую корреляцию с деятельностью, которая привлекает новых туристов на определенный рынок, а именно с проведением крупных международных событий. Три города составляют половину – 4 тыс. из 8,1 тыс. – прогнозируемого числа новых гостиничных номеров в анализируемом регионе: Москва и Санкт-Петербург, принимающие Кубок Конфедераций и Чемпионат мира по футболу, и Астана, где проходит Expo 2017, - комментирует Татьяна Веллер. – Кроме того, Тбилиси продолжает привлекать большое количество туристов, и, следовательно, гостиничных инвесторов; в этом году планируется добавить 660 номеров к уже достаточно развитому рынку брендированных гостиниц столицы Грузии. Также виден возрождающийся интерес инвесторов к рынку Киева на фоне подготовки города к серии крупных мероприятий, что свидетельствует о восстановлении веры в гостиничный бизнес в украинской столице».