Более 500 дополнительных поездов отправятся в рейс в новогодние и рождественские праздники

3 ноября 2017 г.

Для обеспечения повышенного спроса на перевозки в новогодние и рождественские каникулы АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначено свыше 500 дополнительных рейсов поездов дальнего следования.

«Пиковые» даты выезда пассажиров ожидаются 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 6, 7 и 8 января 2018 года.

Дополнительные поезда совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ижевск, Мурманск, Киров, Минеральные Воды, Адлер, Старый Оскол, Самару, Пензу, Уфу, Тамбов, Орск и Оренбург и другие города.

Из северной столицы дополнительные рейсы назначены в Минеральные Воды, Казань, Воронеж, Брянск, Саратов, Ярославль, Волгоград, Архангельск, Курск, Орел, Иваново, Ижевск, Сосногорск, Великие Луки и Псков.

Предусмотрены дополнительные рейсы поездов из Екатеринбурга в Адлер, Казань и Санкт-Петербург; из Владивостока в Хабаровск; из Ростова в Адлер и Кисловодск, из Адлера во Владикавказ, из Новороссийска в Кисловодск; из Костромы, Котласа, Иваново в Москву.

Также назначен дополнительный международный поезд № 70/69 сообщением Москва – Хельсинки, отправлением из Москвы 28, 29 и 30 декабря 2017 года и 1, 2 и 3 января 2018 года. Из Хельсинки в Москву поезд совершит рейсы 29 и 30 декабря 2017 г. и 2, 3, 4, 7, 8 и 9 января 2018 г.

В случае повышенного спроса на ряде направлений холдинг «РЖД» может увеличить количество дополнительных поездов либо включить дополнительные вагоны в уже назначенные составы.

Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам».