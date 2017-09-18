Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
Для обеспечения повышенного спроса на перевозки в новогодние и рождественские каникулы АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначено свыше 500 дополнительных рейсов поездов дальнего следования.
«Пиковые» даты выезда пассажиров ожидаются 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 6, 7 и 8 января 2018 года.
Дополнительные поезда совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ижевск, Мурманск, Киров, Минеральные Воды, Адлер, Старый Оскол, Самару, Пензу, Уфу, Тамбов, Орск и Оренбург и другие города.
Из северной столицы дополнительные рейсы назначены в Минеральные Воды, Казань, Воронеж, Брянск, Саратов, Ярославль, Волгоград, Архангельск, Курск, Орел, Иваново, Ижевск, Сосногорск, Великие Луки и Псков.
Предусмотрены дополнительные рейсы поездов из Екатеринбурга в Адлер, Казань и Санкт-Петербург; из Владивостока в Хабаровск; из Ростова в Адлер и Кисловодск, из Адлера во Владикавказ, из Новороссийска в Кисловодск; из Костромы, Котласа, Иваново в Москву.
Также назначен дополнительный международный поезд № 70/69 сообщением Москва – Хельсинки, отправлением из Москвы 28, 29 и 30 декабря 2017 года и 1, 2 и 3 января 2018 года. Из Хельсинки в Москву поезд совершит рейсы 29 и 30 декабря 2017 г. и 2, 3, 4, 7, 8 и 9 января 2018 г.
В случае повышенного спроса на ряде направлений холдинг «РЖД» может увеличить количество дополнительных поездов либо включить дополнительные вагоны в уже назначенные составы.
Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам».