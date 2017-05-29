Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Автолизинговая компания Европлан (ПАО «Европлан») и Volkswagen Group Rus предлагают новые, еще более выгодные условия приобретения автомобилей Volkswagen Jetta и Volkswagen Tiguan в лизинг .
Клиентам Европлана — компаниям и индивидуальным предпринимателям — доступны три опции сделки:
— Минимальный аванс 5%, с которым модели Volkswagen можно приобрести в лизинг на 24 месяца, не тратя при этом крупную сумму денег на старте действия договора.
— Нулевое удорожание, позволяющее не переплачивать по сделке лизинга.
— Минимальный платеж: при расчете на 60 месяцев лизинговые выплаты по автомобилю Volkswagen Jetta 1.6 MT-5, Trendline (стоимость 1 029 000 руб.) составят всего 12 578 руб., а по модели Volkswagen Tiguan 1.4 MT-6 Trendline (стоимость 1 459 000 руб.) — 18 163 руб
Данные условия приобретения Volkswagen Jetta и Volkswagen Tiguan действуют до 31 августа 2017 года.
Напоминаем, что в рамках партнерской программы клиенты при покупке любого автомобиля Volkswagen в лизинг получают первое техобслуживание за счет Европлана. Также лизинговая компания предлагает комплексную поддержку клиентам: регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции, доставку автомобилей, топливную программу, помощь на дорогах и услугу трейд-ин для максимально комфортного использования автомобилей в период финансовой аренды.