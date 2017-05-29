Больше выгоды с Европланом: новые условия на лизинг Volkswagen Jetta и Volkswagen Tiguan

19 июля 2017 г.

Автолизинговая компания Европлан (ПАО «Европлан») и Volkswagen Group Rus предлагают новые, еще более выгодные условия приобретения автомобилей Volkswagen Jetta и Volkswagen Tiguan в лизинг .

Клиентам Европлана — компаниям и индивидуальным предпринимателям — доступны три опции сделки:

— Минимальный аванс 5%, с которым модели Volkswagen можно приобрести в лизинг на 24 месяца, не тратя при этом крупную сумму денег на старте действия договора.

— Нулевое удорожание, позволяющее не переплачивать по сделке лизинга.

— Минимальный платеж: при расчете на 60 месяцев лизинговые выплаты по автомобилю Volkswagen Jetta 1.6 MT-5, Trendline (стоимость 1 029 000 руб.) составят всего 12 578 руб., а по модели Volkswagen Tiguan 1.4 MT-6 Trendline (стоимость 1 459 000 руб.) — 18 163 руб

Данные условия приобретения Volkswagen Jetta и Volkswagen Tiguan действуют до 31 августа 2017 года.

Напоминаем, что в рамках партнерской программы клиенты при покупке любого автомобиля Volkswagen в лизинг получают первое техобслуживание за счет Европлана. Также лизинговая компания предлагает комплексную поддержку клиентам: регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции, доставку автомобилей, топливную программу, помощь на дорогах и услугу трейд-ин для максимально комфортного использования автомобилей в период финансовой аренды.