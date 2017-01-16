С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Специалисты Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet – лидера продаж новостроек в Московском регионе – выяснили, какие типы квартир и апартаментов по площади и комнатности за год выросли в цене в столичном массовом сегменте. Как ни странно, больше всего за год увеличился бюджет предложения многокомнатных лотов – на 19,8%, тогда как стоимость студий упала на 10,7%.
В исследовании были рассмотрены квартиры массового сегмента в ценовой динамике за год.
В сегменте студий за год произошло снижение бюджета на 10,7% до 3,8 млн рублей, что связано в основном с ростом их объема предложения почти в 2 раза. Количество экспонируемых студий по итогам 2016 года составило более 1,15 тыс.
Также незначительно снизился бюджет однокомнатных лотов – на 1,4% до 6,2 млн рублей за счет выхода нового объема предложения на начальных стадиях строительства. При этом количество «однушек» выросло на 15,1%.
Бюджет двухкомнатных лотов остался почти неизменным – 8,8 млн рублей (-0,4%), а средневзвешенная цена, напротив, незначительно выросла - на 0,3%. Объем предложения «двушек» увеличился на 30% – этого было достаточно, чтобы «приостановить» рост цен.
На трехкомнатные лоты бюджет вырос на 1,1% до 12,2 млн рублей, а средневзвешенная цена – на 4,8%. Это обусловлено уменьшением средней площади лотов в предложении, поскольку чем меньше объект, тем выше в нем цена квадратного метра. В 2015 году она составляла 85,4 кв. м, в 2016 году – уже 82,3 кв. м.
Значительный рост бюджета многокомнатных лотов (+19,8% до 21,4 млн рублей) частично связан с увеличением средней площади объектов в предложении с 115,2 кв. м до 122,6 кв. м. Положительная динамика средневзвешенной цены на многокомнатные лоты (+12,6%) стала следствием выхода нового предложения в престижных локациях – в пределах ТТК и ЗАО.
При распределении по площадям наблюдается аналогичная тенденция – снижение бюджета и средневзвешенной цены на лоты площадью до 30 кв. м и 30-40 кв. м – на 10,7% и 4% соответственно.
На лоты площадью 60-80 кв. м, напротив, цена и бюджет росли, что связано с новым предложением в престижных районах (ЖК «Петра Алексеева, 12а», новые объемы в ЖК «Символ»).
Цена и бюджет значительно выросли и на самые большие лоты площадью более 100 кв. м – на 21,1% и 27,3% соответственно, при этом объем их предложения сократился.
В массовом сегменте цены выросли на все типы апартаментов, причем наиболее высокий прирост отмечен для трех- и многокомнатных лотов. Положительная динамика цены на 32,6% для многокомнатных апартаментов на фоне роста их объема связана с качеством и местоположением нового предложения, которое выходило в СЗАО.
Снижение среднего бюджета одно- и двухкомнатных квартир на фоне незначительного роста средневзвешенной цены также обусловлено выходом нового предложения – рост цены ослаблялся лотами на начальной стадии строительной готовности. Средний бюджет, в том числе сокращался вслед за уменьшением средней площади квартир.
«В целом ценовая динамика разных типов квартир и апартаментов напрямую коррелирует с объемом и структурой предложения. Цена растет на фоне снижения объемов и роста строительной готовности реализуемых проектов, а выход нового предложения, напротив, ослабляет рост. Так, количество апартаментов массового сегмента за год снизилось на 24,8%, что способствовало положительной динамике на все типы лотов, тогда как объем квартир вырос на 42,8%», – отмечает Владимир Богданюк, директор департамента проектов Est-a-Tet.