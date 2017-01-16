Большие квартиры выросли в цене почти на 20%, а маленькие –упали более чем на 10%

24 января 2017 г.

Специалисты Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet – лидера продаж новостроек в Московском регионе – выяснили, какие типы квартир и апартаментов по площади и комнатности за год выросли в цене в столичном массовом сегменте. Как ни странно, больше всего за год увеличился бюджет предложения многокомнатных лотов – на 19,8%, тогда как стоимость студий упала на 10,7%.

В исследовании были рассмотрены квартиры массового сегмента в ценовой динамике за год.

В сегменте студий за год произошло снижение бюджета на 10,7% до 3,8 млн рублей, что связано в основном с ростом их объема предложения почти в 2 раза. Количество экспонируемых студий по итогам 2016 года составило более 1,15 тыс.

Также незначительно снизился бюджет однокомнатных лотов – на 1,4% до 6,2 млн рублей за счет выхода нового объема предложения на начальных стадиях строительства. При этом количество «однушек» выросло на 15,1%.

Бюджет двухкомнатных лотов остался почти неизменным – 8,8 млн рублей (-0,4%), а средневзвешенная цена, напротив, незначительно выросла - на 0,3%. Объем предложения «двушек» увеличился на 30% – этого было достаточно, чтобы «приостановить» рост цен.

На трехкомнатные лоты бюджет вырос на 1,1% до 12,2 млн рублей, а средневзвешенная цена – на 4,8%. Это обусловлено уменьшением средней площади лотов в предложении, поскольку чем меньше объект, тем выше в нем цена квадратного метра. В 2015 году она составляла 85,4 кв. м, в 2016 году – уже 82,3 кв. м.

Значительный рост бюджета многокомнатных лотов (+19,8% до 21,4 млн рублей) частично связан с увеличением средней площади объектов в предложении с 115,2 кв. м до 122,6 кв. м. Положительная динамика средневзвешенной цены на многокомнатные лоты (+12,6%) стала следствием выхода нового предложения в престижных локациях – в пределах ТТК и ЗАО.

При распределении по площадям наблюдается аналогичная тенденция – снижение бюджета и средневзвешенной цены на лоты площадью до 30 кв. м и 30-40 кв. м – на 10,7% и 4% соответственно.

На лоты площадью 60-80 кв. м, напротив, цена и бюджет росли, что связано с новым предложением в престижных районах (ЖК «Петра Алексеева, 12а», новые объемы в ЖК «Символ»).

Цена и бюджет значительно выросли и на самые большие лоты площадью более 100 кв. м – на 21,1% и 27,3% соответственно, при этом объем их предложения сократился.

В массовом сегменте цены выросли на все типы апартаментов, причем наиболее высокий прирост отмечен для трех- и многокомнатных лотов. Положительная динамика цены на 32,6% для многокомнатных апартаментов на фоне роста их объема связана с качеством и местоположением нового предложения, которое выходило в СЗАО.

Снижение среднего бюджета одно- и двухкомнатных квартир на фоне незначительного роста средневзвешенной цены также обусловлено выходом нового предложения – рост цены ослаблялся лотами на начальной стадии строительной готовности. Средний бюджет, в том числе сокращался вслед за уменьшением средней площади квартир.

«В целом ценовая динамика разных типов квартир и апартаментов напрямую коррелирует с объемом и структурой предложения. Цена растет на фоне снижения объемов и роста строительной готовности реализуемых проектов, а выход нового предложения, напротив, ослабляет рост. Так, количество апартаментов массового сегмента за год снизилось на 24,8%, что способствовало положительной динамике на все типы лотов, тогда как объем квартир вырос на 42,8%», – отмечает Владимир Богданюк, директор департамента проектов Est-a-Tet.