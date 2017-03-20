21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Группа компаний «Дело» – крупнейший частный транспортно-логистический холдинг Юга России и один из лидеров транспортной отрасли страны. Компании Группы предоставляют полный комплекс услуг по перевалке грузов в порту Новороссийск, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов по России и странам СНГ.
B2B-Center внедрил машинный перевод на английский язык всех закупок, проходящих на электронной торговой площадке. Бот-переводчик работает на платформе SmartCAT.
Благодаря интеграции торговой площадки и платформы автоматизации перевода SmartCAT обмен информацией происходит в режиме реального времени. Перевод закупочной процедуры появляется на англоязычной версии B2B-Center всего через 5-7 минут после ее публикации. Раньше сотрудники компании переводили только 10% наиболее значимых закупок.
Автоматический перевод обеспечивает достаточное качество для того, чтобы представители иностранных компаний смогли понять, что именно и по каким правилам закупается в конкретной процедуре. Более тщательный перевод сотрудники B2B-Center осуществляют по дополнительному запросу.
SmartCAT предоставил готовое решение, которое B2B-Center интегрировал и настроил для работы со специфическим контентом электронной торговой площадки. Преимуществом системы является возможность сохранения шаблонов перевода в общей базе и обучения бота-переводчика.
«Внедрение машинного перевода при помощи SmartCAT позволило передать боту все рутинные операции и повысить эффективность использования квалифицированных сотрудников. Мы обеспечили скорость и полноту перевода всех из 5000 закупочных процедур, проходящих на площадке ежедневно. Это значительно расширило доступ к нашей системе для иностранных компаний, - рассказал Алексей Дегтярев, генеральный директор B2B-Center. – Для повышения качества перевода мы планируем периодически проводить обучение бота, что связано с большим разнообразием способов и предметов закупок на площадке».