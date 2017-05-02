Boxberry стала партнером «Юлы» по доставке

18 мая 2017 г.

Компания Boxberry заключила стратегическое партнёрство с сервисом бесплатных объявлений «Юла», в рамках которого будет доставлять заказы покупателей во все регионы России

С 16 мая 2017 года при покупке товаров на «Юле» пользователи могут оформить доставку заказа как курьером «до двери», так и в пункты выдачи Boxberry. Сейчас сервис доступен в мобильном приложении на iOS и Android в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже. Через несколько дней доставка станет доступна в остальных городах и на сайте youla.ru. Услуга самовывоза будет действовать в 333 городах присутствия службы доставки. Курьеры Boxberry начнут доставлять товары в 373 городах.

Посылки от продавцов принимаются в 600 отделениях Boxberry, расположенных более чем в 200 городах России. Стоимость доставки будет рассчитываться отдельно, после оформления заказа.

Сроки доставки не отличаются от стандартов, установленных компанией для физических лиц. Так, из Москвы в Самару посылка дойдет в течение 3-4 дней, а в Читу – за 6-7 дней. Из Санкт-Петербурга в Сочи – за 6-7 дней, а в Киров – за 7-8.

«До сих пор online-торговля в C2C сегменте характеризовалась разрозненностью сервисов размещения объявлений, платежных систем и доставки. Из-за этого география продажи зачастую ограничивалась конкретным населенным пунктом, отправлять товар в другие города было неудобно и не всегда безопасно. Теперь сделать это очень легко: в момент выбора товара в приложении «Юла» покупатель сможет заказать курьерскую доставку в руки или в пункт самовывоза в любом из городов присутствия Boxberry. Денежные средства за покупку поступят на карту продавца только после проверки содержимого посылки в присутствии сотрудника Boxberry, — отмечает руководитель проектов Boxberry Марина Соколовская – Мы видим большой потенциал в сегменте доставки между физлицами, ведь в других странах такой сервис очень востребован».

Boxberry развивает услугу доставки отправлений физических лиц с 2014 года, постоянно расширяя географию приема таких грузов.