С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Компания Boxberry увеличила количество отделений, принимающих письма и посылки от физических лиц. За последние полгода их число выросло в пять раз.
Сегодня отправить письмо или посылку можно в 400 отделениях Boxberry. В целом услуга предоставляется в 157 городах в различных регионах России. Наибольшее число пунктов приема частных отправлений открыто в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске. Доставка писем и посылок от физических лиц осуществляется во все города присутствия Boxberry.
Первые письма и посылки от частных лиц компания Boxberry начала принимать в 2014 году. С тех пор значительно расширилась география предоставления услуги, и существенно изменился ее формат. Минувшей осенью компания запустила сервис «Безопасная сделка». Он обеспечивает защиту сделок по продаже товаров между физическими лицами и объединяет возможность заморозки оплаты, услугу доставки и выдачу отправления со вскрытием.
«Мы ежемесячно увеличиваем число пунктов приема частных отправлений, чтобы нашим клиентам было удобнее отправлять письма и посылки в отделениях Boxberry, — рассказывает операционный директор Boxberry Антон Койнов. — К концу прошлого года нам удалось добиться очень хорошей динамики: число отделений, подключенных к услуге, каждый месяц вырастало в среднем в два раза. Мы планируем сохранить эту тенденцию и добиться еще более высоких показателей».
В этом году Boxberry продолжит развивать услугу доставки отправлений физических лиц. Планируется, что следующей осенью принимать посылки от частных клиентов будут уже 1000 отделений компании.