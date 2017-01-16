Boxberry увеличивает число отделений, принимающих письма и посылки от физических лиц

27 января 2017 г.

Компания Boxberry увеличила количество отделений, принимающих письма и посылки от физических лиц. За последние полгода их число выросло в пять раз.

Сегодня отправить письмо или посылку можно в 400 отделениях Boxberry. В целом услуга предоставляется в 157 городах в различных регионах России. Наибольшее число пунктов приема частных отправлений открыто в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске. Доставка писем и посылок от физических лиц осуществляется во все города присутствия Boxberry.

Первые письма и посылки от частных лиц компания Boxberry начала принимать в 2014 году. С тех пор значительно расширилась география предоставления услуги, и существенно изменился ее формат. Минувшей осенью компания запустила сервис «Безопасная сделка». Он обеспечивает защиту сделок по продаже товаров между физическими лицами и объединяет возможность заморозки оплаты, услугу доставки и выдачу отправления со вскрытием.

«Мы ежемесячно увеличиваем число пунктов приема частных отправлений, чтобы нашим клиентам было удобнее отправлять письма и посылки в отделениях Boxberry, — рассказывает операционный директор Boxberry Антон Койнов. — К концу прошлого года нам удалось добиться очень хорошей динамики: число отделений, подключенных к услуге, каждый месяц вырастало в среднем в два раза. Мы планируем сохранить эту тенденцию и добиться еще более высоких показателей».

В этом году Boxberry продолжит развивать услугу доставки отправлений физических лиц. Планируется, что следующей осенью принимать посылки от частных клиентов будут уже 1000 отделений компании.