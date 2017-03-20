Бренд женской одежды из Санкт-Петербурга пришел в Москву

27 марта 2017 г.

- CBRE выступила консультантом сделки по аренде первого магазина сети Pompa в Москве -

Москва

CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, объявляет о подписании долгосрочного договора аренды с сетью магазинов производителя женской одежды из Санкт-Петербурга, работающей под собственной торговой маркой, Pompa, в ТРЦ «Океания».

В ТРЦ «Океания» на площади 102 кв. м открылся первый в Москве магазин Pompa. На сегодняшний день сеть Pompa представлена 80 розничными магазинами в 40 регионах России. Этот современный российский бренд предлагает деловую одежду для молодых женщин от 25 лет в среднем ценовом сегменте. Pompa признана «Лучшим российским производителем 2015 года» по версии ProFASHION Awards.

Официальное открытие первого магазина Pompa в Москве состоялось в декабре 2016 года.

В планах сети – открытие шести магазинов в столице в 2017 году.

Торговый центр «Океания» общей площадью 137 000 кв. м и 60 000 кв. м арендуемой площадью с трёхуровневой подземной площадкой на 1 100 машиномест сдан в эксплуатацию в 2016 году. ТРЦ «Океания» располагается на первой линии Славянского бульвара и обещает стать одной из крупнейших торговых площадок в Западном округе Москвы. Здание торгового центра выполнено в современном архитектурном стиле с нестандартными конструктивными решениями. Арендаторами ТРЦ «Океания» при непосредственном участии компания CBRE стали такие бренды, как «Московский Ювелирный Завод», Milavitsa, CK Jeans, а также ресторан быстрого питания «Гриль Хаус».

Инга Смирнова, директор фирменной сети Pompa, рассказывает:

«Огромное количество покупателей интернет-магазина Pompa очень ждали этого события. Мы долго выбирали торговую площадку, полностью соответствующую нашим ожиданиям и совпадающую по целевой аудитории. Нас привлекло удачное расположение на Кутузовском проспекте и уникальная концепция торгового центра.

Ольга Королевская, консультант отдела торговых помещений CBRE в Москве комментирует:

«Магазины Pompa уже на протяжении 22 лет привлекают покупателей в Санкт-Петербурге и регионах. При выходе на московский рынок мы ориентировались, в первую очередь, на успешность магазина, в связи с чем был выбран лучший проект 2016 года - ТРЦ «Океания». Как мы видим, бренд нашел свою целевую аудиторию, которая уже по достоинству оценила зимнюю коллекцию дизайнерских моделей пальто. Ведь средний чек в магазине – 15 000 рублей».