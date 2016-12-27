Б/у техника Jungheinrich доказывает надежность на объектах строительной компании Brozex

19 января 2017 г.

Группа компаний «Брозэкс» (Brozex) – один из крупнейших российских производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов в городе Екатеринбург и Свердловской области. Поддерживать репутацию лидера в области качества, ассортимента и доступности строительной продукции в регионе, оперативности обработки заказов и организации поставок компании помогает подъемно-погрузочная и складская техника Jungheinrich.

Образованная в 1998 году в г. Берёзовском Свердловской области компания Brozex сегодня занимает лидирующие позиции на рынке строительных материалов в Уральском регионе, имеет десять собственных заводов и активно развивает сеть розничных магазинов под брендом Brozex. На производственных мощностях компании осуществляется выпуск лакокрасочных материалов, сухих строительных смесей, изделий из металла, электрощитового оборудования, кровельных материалов и другой продукции. Помимо собственной номенклатуры компания реализует продукцию более 400 ведущих предприятий.

Ежедневно компания обеспечивает отгрузку в среднем 300 тонн товара и осуществляет около 70 - 80 рейсов для доставки продукции по региону. На складских объектах компании используется новое и б/у оборудование концерна Jungheinrich. Электроштабелеры, ричтраки и тележки Jungheinrich задействованы как при перемещении и штабелировании тяжелых, крупногабаритных грузов, так и при отборе и комплектовании штучных заказов, мелких или хрупких изделий – фурнитуры, посуды, осветительной техники и других товаров.

«Мы не поверили, что это не новая техника»

Надежность оборудования традиционно является одним из самых важных показателей для компаний строительной отрасли. По мнению Brozex, специфика условий работы со строительными материалами обусловливает повышенную нагрузку на технику. Пыль и мелкие сыпучие частицы могут попадать во внутренние элементы машины. Если техника работает на улице, то на износ деталей также влияет движение по неровным поверхностям, влага и иные факторы. «Работая с концерном Jungheinrich с 2011 года, мы убедились в абсолютной надежности машин этого производителя и, в том числе, крайне высоко оцениваем качество б/у техники концерна», - отмечает Алексей Лазарненко.

В настоящий момент в складском парке Brozex соотношение новой и б/у техники Jungheinrich составляет примерно 50/50. «Когда нам впервые была доставлена восстановленная в Германии техника Jungheinrich, мы не могли поверить, что это не новые машины. Никаких повреждений на корпусе, отличные ходовые характеристики, новый аккумулятор», - рассказывает Алексей. По его мнению, российское восстановление техники имеет некоторые отличия, но также свидетельствует о высоком качестве всех проведенных восстановительных и ремонтных работ. Все восстановленные в Германии и в России машины, работающие на складах компании, подтвердили высокие показатели по наработке на отказ в сравнении с конкурентами. «Мы не поменяли ни одного аккумулятора. Вся техника работает без нареканий, хотя ее стоимость была в 1,5 – 2 раза ниже стоимости новой», - продолжает Алексей.

Дизельный погрузчик с кабиной для зимних условий эксплуатации

Около года назад концерн Jungheinrich предоставил компании Brozex для тест-драйва новую модель дизельного погрузчика DFG 4-ой серии. Особое преимущество указанных моделей – эргономичная кабина оператора. В частности, в ней доступно отопление, регулировка сидений и другие опции для повышения комфорта, а установленные в кабине пылевые фильтры обеспечивают чистый воздух для водителя. «Это первый погрузчик с кабиной, который мы смогли испытать в наших условиях. Мы убеждены, что он отлично подходит для зимних условий эксплуатации. Все операторы нашего парка выразили желание работать именно на этой машине», - отмечает Алексей Лазаренко.

«Сервис – это не только качественный ремонт, но и особое отношение к клиенту»

«Сервис Jungheinrich – один из лучших. Мы вызываем сервисного оператора примерно один раз в месяц: для мониторинга работы техники, замены отдельных деталей, если требуется. Инженер приезжает в течение двух часов. Это очень высокие показатели. В Екатеринбурге работает несколько собственных инженеров Jungheinrich. При необходимости, они оперативно выезжают в другие города в регионе», - говорит Александр Киселев, менеджер по складскому оборудованию компании Brozex.

«Для меня, как человека не вполне погруженного в оперативные детали обслуживания техники, важен результат: все единицы работают, простоев нет, – говорит Алексей Лазаренко. – Но что заметно лично мне – это действительно внимательное отношение и клиентоориентированный подход Jungheinrich». Например, по словам Алексея, довольно часто к моменту завершения тендерных процедур и подписания договоров, машины уже востребованы для работы на складе. Однако после заказа техники требуется время на ее доставку. «На этот период Jungheinrich предоставляет так называемую «подменную технику», которой мы пользуемся до прихода заказанных нами машин. Это действительно впечатляющий сервис! С таким партнером можно уверенно расти и развиваться», - завершает Алексей.

От строительного цемента до рыбацкой лодки

Клиентами Brozex в Уральском федеральном округе являются крупнейшие федеральные и региональные ритейлеры, ведущие застройщики, а также частные покупатели розничной сети Brozex в разных городах присутствия. В торговых залах Brozex можно найти широчайшую номенклатуру товаров для строительства и отделки, дома и дачи, хобби и активного отдыха. Цемент, лакокрасочные материалы, клеи, обои, электрика соседствуют здесь с парниками, надувными лодками, палаткамии декоративными свечками. Всего в портфеле Brozex свыше 30 000 наименований товаров, доступных для оптовых и розничных заказов.

В настоящий момент Brozex осуществляет проектирование, оценку и подготовку к строительству нового логистического комплекса общей площадью несколько десятков тысяч квадратных метров. Реализация данного проекта предусматривает приобретение значительной партии складской техники. В рамках проекта Brozex планирует продолжить сотрудничество с Jungheinrich.