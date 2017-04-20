Будьте бдительны: ГК «Деловые Линии» предупреждает о мошенниках

4 мая 2017 г.

Уважаемые клиенты!

Сообщаем вам, что в последнее время участились случаи использования злоумышленниками бренда «Деловые Линии» для введения в заблуждение посетителей сайтов онлайн-объявлений и порталов по поиску работы.

На сегодняшний день существует четыре наиболее распространенных мошеннических схемы:

1. Злоумышленники представляются сотрудниками HR-департамента «Деловых Линий», предлагают соискателям с сайтов по поиску работы должности в группе компаний и под разными предлогами просят денег, например, для оформления справки или прохождения медосмотра.

Что делать: не переводить деньги ни под каким предлогом, т.к. сотрудники HR-подразделения никогда не запрашивают оплату никаких услуг, тем более переводом средств на счет мобильного телефона.

2. После предварительного обсуждения сделки с покупателем с сайта онлайн-объявлений злоумышленники представляют скан-копию поддельной накладной, чем якобы подтверждают факт отправки товара. Ничего не подозревающий покупатель оплачивает покупку. Как только жертва переводит деньги, телефон злоумышленника отключается.

Что делать: обратиться на сайт ГК «Деловые Линии» , ввести номер накладной и проверить статус перевозки и дату создания документа.

3. Злоумышленники осуществляют отправку товара и подтверждают это товарно-транспортной накладной, но получателю вместо оплаченного товара приходит дешевый заменитель.

Что делать: выбирать надежных продавцов и стараться избегать схемы предоплаты товаров. Лучше всего договориться с партнером об оплате груза при получении и после проверки.

4. Мошенники отправляют жертве сообщение о выигрыше приза от «Деловых Линий» в социальные сети или на телефон и просят перевести деньги за услуги по его перевозке до получателя.

Что делать: критически оценивать сообщения о выигрыше каких-либо товаров, в розыгрыше которых Вы не принимали участие. «Деловые Линии» никогда не требуют средства за неочевидные услуги сомнительного характера. Уточнить информацию всегда можно в контакт-центре группы компаний.

Помните, транспортная компания не может отвечать за действия недобросовестных продавцов! Однако, ГК «Деловые Линии» внимательно отслеживает подобные ситуации и прилагает все усилия, чтобы пресекать обман потребителей. Мы просим Вас всегда быть бдительными и не попадаться на уловки преступников.

В случае сомнений обращайтесь в нашу компанию или службу поддержки сайта ГК «Деловые Линии».