Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Уважаемые клиенты!
Сообщаем вам, что в последнее время участились случаи использования злоумышленниками бренда «Деловые Линии» для введения в заблуждение посетителей сайтов онлайн-объявлений и порталов по поиску работы.
На сегодняшний день существует четыре наиболее распространенных мошеннических схемы:
1. Злоумышленники представляются сотрудниками HR-департамента «Деловых Линий», предлагают соискателям с сайтов по поиску работы должности в группе компаний и под разными предлогами просят денег, например, для оформления справки или прохождения медосмотра.
Что делать: не переводить деньги ни под каким предлогом, т.к. сотрудники HR-подразделения никогда не запрашивают оплату никаких услуг, тем более переводом средств на счет мобильного телефона.
2. После предварительного обсуждения сделки с покупателем с сайта онлайн-объявлений злоумышленники представляют скан-копию поддельной накладной, чем якобы подтверждают факт отправки товара. Ничего не подозревающий покупатель оплачивает покупку. Как только жертва переводит деньги, телефон злоумышленника отключается.
Что делать: обратиться на сайт ГК «Деловые Линии» , ввести номер накладной и проверить статус перевозки и дату создания документа.
3. Злоумышленники осуществляют отправку товара и подтверждают это товарно-транспортной накладной, но получателю вместо оплаченного товара приходит дешевый заменитель.
Что делать: выбирать надежных продавцов и стараться избегать схемы предоплаты товаров. Лучше всего договориться с партнером об оплате груза при получении и после проверки.
4. Мошенники отправляют жертве сообщение о выигрыше приза от «Деловых Линий» в социальные сети или на телефон и просят перевести деньги за услуги по его перевозке до получателя.
Что делать: критически оценивать сообщения о выигрыше каких-либо товаров, в розыгрыше которых Вы не принимали участие. «Деловые Линии» никогда не требуют средства за неочевидные услуги сомнительного характера. Уточнить информацию всегда можно в контакт-центре группы компаний.
Помните, транспортная компания не может отвечать за действия недобросовестных продавцов! Однако, ГК «Деловые Линии» внимательно отслеживает подобные ситуации и прилагает все усилия, чтобы пресекать обман потребителей. Мы просим Вас всегда быть бдительными и не попадаться на уловки преступников.
В случае сомнений обращайтесь в нашу компанию или службу поддержки сайта ГК «Деловые Линии».