Будущее развития транспортных сетей ЕАЭС обсудят на «Евразийской неделе» в Астане

28 июля 2017 г.

24 и 25 августа на Форуме «Евразийская неделя» в Астане эксперты обсудят развитие транспорта в контексте цифровой трансформации и сопряжения Евразийского экономического союза с Экономическим поясом Шелкового пути, а также будущее автомобильных дорог Союза.

Одной из центральных тем Международного форума «Евразийская неделя» станет развитие транспортной системы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ее цифровая трансформация. Ей будут посвящены два мероприятия – конференция высокого уровня «Драйверы развития транспорта: Цифровая трансформация и сопряжение ЕАЭС с ЭПШП» и конференция «Автомобильный транспорт: новые возможности для укрепления евразийской интеграции».

Организатором конференции высокого уровня выступает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) при поддержке уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в области транспорта.

На мероприятии будут обсуждены следующие ключевые вопросы: цифровая железная дорога, электронная паспортизация транспортных коридоров, внедрение безбумажных технологий, источники финансирования инфраструктурных проектов, новый шелковый путь и реализация транзитного потенциала, перспективы развития мультимодальных перевозок, развитие евразийских транспортных коридоров и маршрутов – от Европы до Китая за пять дней, интеллектуальные транспортные системы.

Организаторами конференции «Автомобильный транспорт: новые возможности для укрепления евразийской интеграции» являются ЕЭК совместно с Международным союзом автомобильного транспорта (IRU).

На мероприятии будет представлен аналитический доклад о состоянии рынка автомобильных перевозок в ЕАЭС. Участники обсудят пути и проблемы формирование общего рынка автотранспортных услуг Союза, пути устранения барьеров, создание эффективной транспортной системы и повышение мобильности граждан, иностранный опыт интеграции в систему евроазиатских транспортных связей.

На конференциях ожидается более 200 участников, среди которых – руководители уполномоченных органов государств-членов Союза в области транспорта и третьих стран (ФРГ, КНР, Ирана, Монголии), международных организаций (СНГ, ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, МСЖД, ОСЖД, МСАТ, КСТП) и финансовых институтов (ЕАБР, Всемирного банка, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Исламского банка развития), транснациональных (Siemens, Nokia, Алибаба) и венчурных компаний (Сколково, Российской венчурной компании, Национального агентства по технологическому развитию Казахстана, Белорусского инновационного фонда), ассоциаций перевозчиков, экспедиторов, отраслевых союзов и научных институтов.

Итоговые материалы мероприятий будут использованы при проработке вопросов сопряжения Союза с ЭПШП и подготовке Основных направлений реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года.

Конференция высокого уровня «Драйверы развития транспорта: Цифровая трансформация и сопряжение ЕАЭС с ЭПШП» пройдет 24 августа в 14:00.

Конференция «Автомобильный транспорт: новые возможности для укрепления Евразийской интеграции» состоится 25 августа в 14:00.

Оба мероприятия пройдут в рамках Форума «Евразийская неделя» в Конгресс-центре «ЭКСПО-2017».

Участие в мероприятиях «Евразийской недели» бесплатное.