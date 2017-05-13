Быстрее и проще: клиенты «Деловых Линий» смогут оформить доставку по номеру телефона даже со сторонних ресурсов

15 июня 2017 г.

Инструменты API «Деловых Линий» пополнились новым функционалом — подачей заявок на упрощенную отправку грузов. Ранее это было возможно только через официальный сайт группы компаний.

Теперь клиентам перевозчика, использующим функции интеграции, не нужно вводить данные по удостоверению личности получателя, а только номер мобильного телефона. Клиенту приходит СМС с цифровым кодом, который необходим для получения груза. Отправителем по упрощенной системе через API может быть только юридическое лицо, подписавшее договор и дополнительное соглашение с «Деловыми Линиями». А воспользоваться функцией можно при заказе услуг компании во всех городах России, кроме Калининградской области.

«Мы стараемся упрощать наше взаимодействие с клиентами и предлагать удобный сервис для их покупателей. Идентификация получателя по цифровому коду дает возможность компаниям, например, интернет-магазинам, экономить время на запросах паспортных данных клиентов, исключает возможные ошибки при заполнении, а также позволяет расширить список своих покупателей», — рассказал директор управления маркетинга и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.