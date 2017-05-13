Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Инструменты API «Деловых Линий» пополнились новым функционалом — подачей заявок на упрощенную отправку грузов. Ранее это было возможно только через официальный сайт группы компаний.
Теперь клиентам перевозчика, использующим функции интеграции, не нужно вводить данные по удостоверению личности получателя, а только номер мобильного телефона. Клиенту приходит СМС с цифровым кодом, который необходим для получения груза. Отправителем по упрощенной системе через API может быть только юридическое лицо, подписавшее договор и дополнительное соглашение с «Деловыми Линиями». А воспользоваться функцией можно при заказе услуг компании во всех городах России, кроме Калининградской области.
«Мы стараемся упрощать наше взаимодействие с клиентами и предлагать удобный сервис для их покупателей. Идентификация получателя по цифровому коду дает возможность компаниям, например, интернет-магазинам, экономить время на запросах паспортных данных клиентов, исключает возможные ошибки при заполнении, а также позволяет расширить список своих покупателей», — рассказал директор управления маркетинга и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.