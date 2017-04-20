Быстро, прозрачно, эффективно. Как информационные технологии меняют транспортный рынок

4 мая 2017 г.

Современные информационные технологии продолжают активно проникать во все сферы бизнеса. В транспортной логистике, а особенно во внешнеторговых перевозках, информационные новшества не только облегчают жизнь, но и значительно экономят время. Поэтому таможенные терминалы стали одним из самых обширных полей для внедрения различных технологических инноваций. Мы решили выяснить, как именно информационные технологии изменили транспортный бизнес за последние годы.

Первое, что сразу приходит на ум всем бизнесменам – это электронный документооборот при взаимодействии с ФТС. Основные услуги, которые помогают транспортным компаниям быстрее проходить проверку на этом этапе – авторегистрация и автовыпуск товаров. По словам игроков рынка, эти технологии значительно сокращают время, которое товар проводит на таможне. Если раньше груз мог «ждать» по двое суток, пока инспекторы оформят бумаги, то теперь, по данным Екатеринбургской таможни, на всю процедуру в среднем тратится 15-20 минут.

«Нам очень облегчает жизнь процедура электронного таможенного транзита, – признается руководитель филиала «Траско» в Екатеринбурге Максим Игнатов. – Эта технология полностью соответствует современным требованиям. Весь смысл в том, что документы готовит официальное лицо у нас в офисе, а не водитель на границе, у которого нет на это ни знаний, ни компетенции. Водителю остается только получить у сотрудника таможенных органов перевозочные документы».

Электронный документооборот постепенно вытесняет бумагу из сферы транспортной логистики. Теперь неважно, далеко ли клиент находится от места прибытия и размещения груза. Во-первых, весь документооборот между ФТС и участниками ВЭД происходит только в электронном виде. Это позволяет представителю клиента – брокеру или просто водителю – получить на таможенном посте заранее оформленные документы за несколько минут, не бегая от специалиста к специалисту. Во-вторых, стараются не отставать склады временного хранения – они тоже уменьшают количество бумажных документов при взаимодействии с клиентом. Следить за своим грузом можно благодаря личному кабинету на сайте. Обменяться всеми необходимыми бухгалтерскими и транспортными документами, получить электронное уведомление о размещении груза на СВХ – все это клиент может сделать, не вставая из-за компьютера в режиме онлайн. Именно такой проект – собственной разработки – запущен на складе временного хранения ГК «Оборонснабсбыт» после открытия Октябрьского таможенного поста.

«Очень удобно, что здесь вся работа идет через информационную систему. При заключении договора вы получаете свой личный кабинет и видите движения всех ваших грузов. Вроде ничего фантастического, но далеко не все терминалы сегодня могут предоставить такие услуги», – рассказывает замдиректора по развитию ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (входит в транспортную группу FESCO) Алексей Гайдуков.

«Электронная таможня – это уже реальность, нам остается лишь совершенствовать электронный документооборот под индивидуальные запросы, повышая уровень интеграции с информационными системами клиентов», - рассказал управляющий Екатеринбургским таможенным терминалом (входит в ГК «Оборонснабсбыт») Валерий Денисов.

ВМТП давно работает с терминалом, но вживую Алексей увидел работу компании совсем недавно. Точно так же, как и Татьяна Суханова, представитель компании «Предприятие «Стройкомплект».

«Посмотрев на работу таможенного терминала вживую, я получила ответы на многие вопросы, и теперь буду требовать, чтобы наш отдел ВЭД работал гораздо быстрее, – рассказывает Татьяна Суханова. – Я сама не занимаюсь вопросами внешнеэкономической деятельности, но сталкиваюсь с ее результатами. На Екатеринбургском таможенном терминале я увидела, насколько быстрой и прозрачной может быть эта работа».

Вполне очевидно, что технологические новшества кардинально меняют взаимоотношения компаний-участниц ВЭД с ФТС и предприятиями транспортной логистики. Благодаря интернету люди повышают свою мобильность, бизнес становится по-настоящему глобальным, ведь все необходимые сервисы и услуги доступны 24 часа в сутки в онлайн-режиме. Электронно-цифровые технологии хоть и распространены еще не повсеместно, но для многих жителей России уже стали привычной реальностью.