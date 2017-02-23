CARGOR переходит на электронные документы

14 марта 2017 г.

Онлайн-платформа заказа грузовых перевозок и бронирования вагонов CARGOR внедрила систему электронного документооборота (ЭДО) Контур.Диадок.

CARGOR объединяет грузовладельцев, экспедиторов, операторов подвижного состава, железнодорожную компанию. Чтобы упростить и ускорить решение задач для каждого участника логистической цепочки, компания стремится использовать современные эффективные решения. Одним из них стал электронный документооборот через Контур.Диадок. В 2016 году через него отправлены документы в адрес 1,4 млн компаний, среди которых пользователи CARGOR наверняка найдут многих своих контрагентов.

С февраля 2017 года они могут в режиме онлайн составлять, согласовывать, отправлять и получать основные документы по сделкам между грузоотправителями и грузоперевозчиками: договоры об оказании услуг, счета на оплату, накладные, заявки по форме ГУ-12 и др. Документы подписываются квалифицированной электронной подписью (КЭП), поэтому являются оригиналами, которые принимают налоговые органы. Подписать документы можно и с мобильных устройств: смартфонов и планшетов.

«Внедрение электронного документооборота ― важный этап развития нашей системы, ― комментирует Руслан Горб, генеральный директор CARGOR. ― Многие пользователи тратят много времени на работу с бумажными документами, снижая эффективность своих бизнес-процессов. Мы помогаем устранить эти потери, ведь в логистике скорость ― одна из главных ценностей».

«Досадно, когда хорошо организованное и ориентированное на скорость дело, пробуксовывает и замедляется из-за медленного документооборота. А бумажный ― всегда медленный, так как зависит от расстояний между контрагентами. В логистике они часто значительные. В итоге документальное оформление сделки становится трудозатратным и дорогостоящим. Мы уже реализовали несколько проектов в этой сфере, поэтому с уверенностью можем сказать: ЭДО способен до 70 % сократить затраты логистических компаний, в разы ускорить циклы документооборота и повысить лояльность клиентов», ― считает Константин Козлов, руководитель проекта Контур.Диадок компании СКБ Контур.