CBRE объявляет финансовые результаты за первый квартал 2017 года. В I квартале отмечается 5% рост дохода компании

2 мая 2017 г.

Согласно отчету, в первом квартале 2017 года доход компании вырос на 39% (42% в локальной валюте). Комиссионный доход вырос на 25% (28% в местной валюте). Чистая прибыль на акцию составила $0,24. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,36.

Результаты за первый квартал 2017 года

Доход компании в I квартале 2017 года увеличился на 5% (или 7% в местной валюте) до $3,0 млрд. Комиссионный доход повысился на 5% (7% в местной валюте) и составил 1,9 млрд долларов.

Органический доход компании в первом квартале 2017 года исключая все приобретения, совершенные после I квартала 2016 года увеличился на 4% (6% в местной валюте).

По U.S. GAAP чистая прибыль компании и прибыль на разводненную акцию в I квартале 2017 года выросла на 58% до $129,6 млн и $0,38 соответственно.

Скорректированная чистая прибыль в I квартале 2017 года составила $144,8 млн, или $0,43 прибыли на скорректированную акцию, что лучше показателей первого квартала 2016 года на 20% и 19% соответственно.

Показатель EBITDA, вырос на 21% (22% в местной валюте) и составил в I квартале 2017 года $306,5 млн. Нормализованный показатель EBITDA, исключая отдельные статьи расходов, вырос на 7% (8% в местной валюте) и составил $303,2 млн. Нормализованный показатель рентабельности по EBITDA от комиссионного дохода составил 15,8%.

*Все процентные изменения по сравнению с показателями предыдущего года указаны в долларах США, за исключением, тех моментов, которые отмечены дополнительно.