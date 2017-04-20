Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Согласно отчету, в первом квартале 2017 года доход компании вырос на 39% (42% в локальной валюте). Комиссионный доход вырос на 25% (28% в местной валюте). Чистая прибыль на акцию составила $0,24. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,36.
Результаты за первый квартал 2017 года
Доход компании в I квартале 2017 года увеличился на 5% (или 7% в местной валюте) до $3,0 млрд. Комиссионный доход повысился на 5% (7% в местной валюте) и составил 1,9 млрд долларов.
Органический доход компании в первом квартале 2017 года исключая все приобретения, совершенные после I квартала 2016 года увеличился на 4% (6% в местной валюте).
*Все процентные изменения по сравнению с показателями предыдущего года указаны в долларах США, за исключением, тех моментов, которые отмечены дополнительно.