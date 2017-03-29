CBRE отмечает увеличение спроса на рынке офисной недвижимости Москвы в I кв. 2017 года в 1,5 раза

17 апреля 2017 г.

Отдел исследований рынка CBRE озвучил результаты I кв. 2017 года в сегменте офисной недвижимости Москвы.

CBRE отмечает, что спрос на офисном рынке Москвы увеличился в 1,5 раза в I кв. 2017. Согласно отчету, объём сделок новой аренды и покупки под собственное использование составил 239 тыс. кв. м, что на 45% больше значения в аналогичном периоде прошлого года и на 66% выше показателя в I квартале 2015 года.

Елена Денисова, старший директор, руководитель отдела офисных помещений CBRE в России: “Спрос на офисную недвижимость продолжает постепенно восстанавливаться. Тенденция увеличения объема новых сделок, которая стала проявляться во второй половине прошлого года, сохранилась и в I квартале 2017 года. Объем арендованных и приобретенных под собственное использование площадей в I квартале 2017 года значительно превзошел значения аналогичных периодов двух предыдущих лет. Помимо увеличения спроса происходит и преобразование его структуры. Объем сделок по продлению и пересмотру условий аренды сократился до докризисного уровня, а новые заключаемые на рынке сделки носят рыночный характер. Улучшению конъюктуры рынка способствует и снижающаяся доля свободных площадей. При этом, вакантное предложение больших площадей в сегменте класса А, объем которого сократился на 35% в 2016 году, за три месяца этого года снизилось еще на 5%”.