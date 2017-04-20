CBRE празднует победу в Премии Commercial Real Estate Moscow Awards 2017

2 мая 2017 г.

Компания CBRE стала победителем Премии Commercial Real Estate Moscow Awards 2017 в номинации «Сделка года – Аренда – Складская недвижимость» - аренда мультитемпературного склада площадью более 60 000 кв. м компанией «О’КЕЙ».

«Логопарк Девелопмент» реализовала самый большой мультитемпературный распределительный центр компании «О’КЕЙ» (60 677 кв. м) по схеме built-to-suit c последующей 10-летней арендой. Один из крупнейших продуктовых складских комплексов Московской области оборудован холодильными камерами, лицензированной зоной алкогольной продукции, кросс-докингом. Проект располагается на огороженной, охраняемой территории с отдельными подъездными путями и КПП. Комплекс оснащен современными инженерными системами и качественной инфраструктурой, обеспечивает полное резервирование мощностей, бесперебойные круглосуточные операции и отвечает стандартам качества объектов класса А+. CBRE представляла интересы «Логопарк Девелопмент» в этой сделке.

Важно отметить, что все остальные сделки - лауреаты номинации «Сделка года – Аренда – Складская недвижимость» - это сделки, закрытые также при непосредственном участии компании CBRE: сделка в индустриальной недвижимости: сегмент DIY (Касторама РУС- 41 372 кв. м), строительство распределительного центра с последующей арендой для компании BMW (34 345 кв. м).

Компания CBRE была также отмечена в номинации «Торговая недвижимость. Сверхбольшой торговый центр», в которой золотой кирпич получил ТРЦ «Ривьера» CBRE оказывает консультационные услугу по эксплуатации этого торгово-развлекательного центра в Москве.

Торгово-развлекательный центр «Ривьера» общей площадью 286 000 кв. м расположен на одной из главных магистралей города – на Третьем транспортном кольце и является частью активно развивающейся зоны реконструкции территории завода «ЗИЛ».