Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Компания CBRE стала победителем Премии Commercial Real Estate Moscow Awards 2017 в номинации «Сделка года – Аренда – Складская недвижимость» - аренда мультитемпературного склада площадью более 60 000 кв. м компанией «О’КЕЙ».
«Логопарк Девелопмент» реализовала самый большой мультитемпературный распределительный центр компании «О’КЕЙ» (60 677 кв. м) по схеме built-to-suit c последующей 10-летней арендой. Один из крупнейших продуктовых складских комплексов Московской области оборудован холодильными камерами, лицензированной зоной алкогольной продукции, кросс-докингом. Проект располагается на огороженной, охраняемой территории с отдельными подъездными путями и КПП. Комплекс оснащен современными инженерными системами и качественной инфраструктурой, обеспечивает полное резервирование мощностей, бесперебойные круглосуточные операции и отвечает стандартам качества объектов класса А+. CBRE представляла интересы «Логопарк Девелопмент» в этой сделке.
Важно отметить, что все остальные сделки - лауреаты номинации «Сделка года – Аренда – Складская недвижимость» - это сделки, закрытые также при непосредственном участии компании CBRE: сделка в индустриальной недвижимости: сегмент DIY (Касторама РУС- 41 372 кв. м), строительство распределительного центра с последующей арендой для компании BMW (34 345 кв. м).
Компания CBRE была также отмечена в номинации «Торговая недвижимость. Сверхбольшой торговый центр», в которой золотой кирпич получил ТРЦ «Ривьера» CBRE оказывает консультационные услугу по эксплуатации этого торгово-развлекательного центра в Москве.
Торгово-развлекательный центр «Ривьера» общей площадью 286 000 кв. м расположен на одной из главных магистралей города – на Третьем транспортном кольце и является частью активно развивающейся зоны реконструкции территории завода «ЗИЛ».