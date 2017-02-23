CBRE продолжает усиливать команду отдела офисной недвижимости

3 марта 2017 г.

Москва

Виктория Задорина пришла в компанию CBRE на должность директора в отдел офисных помещений в России

CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, сообщает о том, что Виктория Задорина назначена директором в отдел офисных помещений в России. В обязанности Виктории входит дальнейшее развитие портфеля проектов, а также увеличение объема сделок отдела офисных помещений, представляя интересы собственников.

Виктория Задорина имеет одиннадцатилетний опыт работы в области недвижимости, включая 10 лет в компании JLL, где Виктория отвечала за работу по ключевым девелоперским проектам, а также за управление отношениями с клиентами по всем направлениям бизнеса.

За время своей работы Виктория Задорина принимала участие в реализации таких знаковых проектов, как Военторг (60 000 кв. м), Домников (150 000 кв. м), Кругозор (50 000 кв. м), от разработки маркетинговой стратегии до сдачи в аренду. Среди ключевых девелоперов, с которыми работала Виктория, такие компании, как: ОПИН, Легион Девелопмент, KR Properties, Группа ПСН, O1 Properties, Галс-Девелопмент, АО «Корпорация А.Н.Д.». В портфеле Виктории такие крупные сделки по аренде и покупке офисной недвижимости, как: Siemens (26 000 кв. м), Альфа Банк (22 000 кв. м), Техснабэкспорт (12 700 кв. м), СТС (14 000 кв. м). Общий объем закрытых сделок с участием Виктории превышает 300 000 кв. м.

Елена Денисова, старший директор, руководитель отдела офисных помещений CBRE в России:

«Внушительный опыт работы Виктории в области недвижимости позволит продолжить укрепление позиции CBRE на офисном рынке. На рынке осталось очень ограниченное количество настоящих профессионалов, которые могут создать для клиента добавленную стоимость, и мы рады, что такие люди продолжают присоединяться к CBRE».