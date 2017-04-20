CBRE расширяем команду в торговом сегменте

2 мая 2017 г.

В отделе торговых помещений CBRE в Москве

на должность руководителя направления аренды торговых помещений назначена Александра Чиркаева

CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, объявляет о расширении команды отдела торговых помещений CBRE в Москве. К команде присоединились Александра Чиркаева в должности руководителя направления аренды торговых помещений по Москве и Московскому региону а также Дарья Бацура и Инна Петрова в должностях cтарших консультантов.

Команда под управлением Александры Чиркаевой обладает совокупным 15-летним опытом не только в сдаче в аренду коммерческой недвижимости, но и в управлении и реконцепции действующих проектов. Уникальная экспертиза команды под руководством Александры заключается также в работе в сегменте premium and luxury retail, приобретенная на проектах «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве и «Дрим Хаус» в Барвихе.

До прихода в CBRE Александра Чиркаева занимала позицию директора по аренде в ECE Russland, где руководила сдачей в аренду таких проектов, как ТРЦ «Времена Года», «Dream House», «Аура» (Ярославль), «Аура» (Сургут), «Золотой Вавилон», Ростокино (Москва), «Мари» (Москва). Ранее Александра 7 лет занимала позицию заместителя директора в Jones Lang LaSalle и 3 года руководила департаментом по сдаче в аренду и маркетингу в девелоперской компании Norman Asset Management. Ключевыми клиентами Александры являются такие международные и российские компании, как IMMOFINANZ, AVICA, PPF, Morgan Stanley, Amma, Central Properties, FSK Lider, Mirland.

Дарья Бацура начала свою карьеру в недвижимости и управлении более 6 лет назад. До прихода в CBRE Дарья являлась cтаршим менеджером по аренде в компании ECE Russland и работала над арендой и реконцепцией ТРЦ «Золотой Вавилон», Ростокино (Москва), ранее, в рамка компании JLL, она также участвовала в таких проектах как «Авиапарк», «Реутов Парк» (Москва), «Красный Кит» (Мытищи), «Изумрудный Город» (Томск), «M5 Молл» (Рязань).

Опыт Инны Петровой в коммерческой недвижимости составляет более 9 лет и включает, в том числе, работу в качестве ведущего консультанта на таких проектах как «Центральный Детский Магазин на Лубянке» (Москва), ТРЦ «Весна» (Москва), ТРЦ «Красный Кит» (Московская область), ТРЦ «Выходной» (Московская область), «Золотой Вавилон», Ростокино.

Марина Малахатько, директор отдела торговых помещений CBRE в Москве комментирует новое назначение:

«Наша команда обладает лучшей экспертизой в секторе торговой недвижимости благодаря наличию нескольких специализированных направлений внутри отдела торговых помещений, таких как разработка и оптимизация концепций торговой недвижимости, сдача в аренду стрит-ритейла, сдача в аренду торговой составляющей многофункциональных проектов, представление интересов арендаторов и, конечно направление по работе с торговыми центрами.

С приходом Александры и ее команды, мы расширили спектр предоставления услуг в части реализации торговых проектов любого позиционирования, включая люксовый сегмент, создали уникальный состав команды, обладающей самым качественным и многообразным опытом работы с арендаторами в Московском регионе».