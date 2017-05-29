CBRE ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости и Деловой квартал Neopolis представили результаты исследования офисного рынка Новой Москвы в первой половине 2017 года

25 июля 2017 г.

CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области коммерческой недвижимости, и Деловой квартал Neopolis представили результаты исследования офисного рынка Новой Москвы по итогам 1 полугодия 2017 года.

Компания CBRE совместно с Деловым кварталом Neopolis проанализировали, как изменился рынок офисной недвижимости Новой Москвы за 1 полугодие 2017 года.

На текущий момент объем офисного рынка за пределами МКАД составляет порядка 1,3 млн. кв. м качественных площадей, из которого 32% приходится на класс А. При этом, более 57% совокупного объема предложения офисных помещений в данном сегменте за пределами Московской кольцевой автодороги сосредоточено в бизнес-центрах Новой Москвы.

В период с 2014 года по вторую половину 2017 года объем рынка офисной недвижимости Новой Москвы увеличился почти в два раза и достиг 472 200 кв. м.

В первом полугодии 2017 года объем предложения вырос за счет ввода в эксплуатацию БЦ «Дубровка Плаза», расположенного в Новомосковском административном округе. На конец II квартала объем офисного предложения Новой Москвы составил в классе А – 174, 800 кв. м, в классе B – 297, 400 кв. м.

В I полугодии 2017 года объем сделок в Новой Москве составил 2 400 кв. м, что более чем в 2 раза превосходит значение за аналогичный период 2016 года. Все заключенные сделки были связаны с арендой офисных помещений.

«Одним из основных преимуществ офисных комплексов Новой Москвы является большая вариативность предложений площадей различной нарезки. Такая возможность особенно актуальна для крупных компаний, так как у них есть потребность в аренде помещений разной площади. Например, в Деловом квартале Neopolis мы предлагаем в аренду, как помещения больших объемов, так и мелкой нарезки – от 400 кв. м», – отметила Светлана Григорьева, директор по маркетингу Делового квартала Neopolis.

«Офисный рынок Новой Москвы пока недооценен пользователями. В период обратной централизации в связи со снижением ставок аренды в центральной части города, арендаторы по инерции стремятся в пределы третьего кольца, принципиально не понимая все преимущества, которые может предложить Новая Москва. Тем временем данный субрынок продолжает свое развитие и обладает высоким потенциалом», – прокомментировала Елена Денисова, старший директор, руководитель отдела офисных помещений CBRE.

Офисный рынок Новой Москвы продолжает свое развитие и обладает высоким потенциалом для строительства новых объектов. Основной спрос на бизнес-центры и деловые кварталы, расположенные в ТиНАО, формируют московские компании. Поэтому ключевым фактором, оказывающим положительное влияние на развитие офисных центров в Новой Москве, является близость к станциям метро и вылетным магистралям. При этом у объектов в ТиНАО есть большой потенциал для создания более комфортных условий для арендаторов, таких как парки, зоны рекреации, большие паркинги, работа в новых форматах. Так, паркинг в Деловом квартале Neopolis рассчитан на 1 360 мест (парковочный коэффициент 1/33), кроме того, территория проекта включает в себя рекреационные и workout зоны, а также расширенную инфраструктуру.