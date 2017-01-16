С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Компания CBRE совместно с Деловым кварталом Neopolis подготовили отчет по офисному рынку Новой Москвы.
С момента присоединения территория Новой Москвы активно осваивается девелоперами жилой и коммерческой недвижимости. Большие площади земельных участков идеально подходят для развития таких форматов офисной недвижимости, таких как: бизнес-парки и деловые кварталы.
По данным отчета, в классе B объем предложений офисного рынка присоединенных территорий составляет 290,400 кв. м и представлен бизнес-центрами: «Румянцево», «Высота» и «Боровский».
В классе А объем офисного предложения составляет 174 800 кв. м и на сегодняшний день представлен такими объектами как: Comcity, G10 и K2. Этот список в скором времени будет дополнен первым в России lifestyle-центром Деловым кварталом Neopolis. Строительство Neopolis в ТиНАО позволило реализовать новую для российского рынка концепцию офисного центра, в котором сочетаются все преимущества современного делового пространства и социальная составляющая, направленная на гармоничное развитие человека.
Спрос на офисные площади в бизнес-центрах Новой Москвы в 2015-2016 годах был подвержен негативному влиянию из-за ухудшения макроэкономической ситуации в стране и снижения деловой активности.
Объем сделок новой аренды и покупок в 2015 году на территории Новой Москвы составил 5 100 кв. м, на 84% уступив значению предыдущего года. В 2016 году этот показатель составил 5 700 кв. м.
В структуре спроса доминирующее положение в последние годы занимает класс А, к которому относились все заключенные в 2016 году сделки. В первую очередь это обусловлено развитием территории и строительством качественных бизнес-центров.
В 2016 году интерес к офисным центрам Новой Москвы наблюдался главным образом со стороны представителей финансовой сферы, медицины и фармацевтики. Подавляющее большинство компаний имеют российское происхождение (99% по итогам 2015 года и 91% в 2016 году).
Если до 2015 года основной объем новых сделок формировался за счет крупных блоков площадью более 5 000 кв. м, то в последние два года в объеме спроса значительно увеличилась доля небольших помещений. В 2016 году на офисы размером до 500 кв. м пришлось 39% объема новых сделок, а на помещения 501-1 000 кв. м – 18%.
«Большие площади земельных участков Новой Москвы позволяют девелоперам коммерческой недвижимости создавать принципиально новый продукт – реализовывать новые форматы офисных пространств с развитой бизнес и социальной инфраструктурой. Благодаря наличию социальной составляющей офисные центры Новой Москвы становятся точками притяжения не только для бизнеса, но и для жителей присоединенных территорий. Например, в нашем Деловом квартале бизнес-среду мы дополнили разнообразными объектами инфраструктуры, чтобы человек имел возможность не только работать, но и развиваться на территории комплекса», – отметила Светлана Григорьева, директор по маркетингу Делового квартала Neopolis.
«Офисный рынок Новой Москвы обладает высоким потенциалом для нового строительства. Фактором, определяющим успех бизнес-центра, для данного рынка является его близость к МКАД, вылетным магистралям и станциям метро. По мере продолжения развития транспортной сети Москвы МКАД перестанет быть психологическим барьером для арендаторов, так как транспортная доступность объектов в Новой Москве будет сопоставима с объектами, прилегающими к МКАД с внутренней стороны», – добавила Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований CBRE в России.