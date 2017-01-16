CBRE ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости и Деловой квартал Neopolis представили результаты исследования офисного рынка Новой Москвы

20 февраля 2017 г.

Компания CBRE совместно с Деловым кварталом Neopolis подготовили отчет по офисному рынку Новой Москвы.

С момента присоединения территория Новой Москвы активно осваивается девелоперами жилой и коммерческой недвижимости. Большие площади земельных участков идеально подходят для развития таких форматов офисной недвижимости, таких как: бизнес-парки и деловые кварталы.

По данным отчета, в классе B объем предложений офисного рынка присоединенных территорий составляет 290,400 кв. м и представлен бизнес-центрами: «Румянцево», «Высота» и «Боровский».

В классе А объем офисного предложения составляет 174 800 кв. м и на сегодняшний день представлен такими объектами как: Comcity, G10 и K2. Этот список в скором времени будет дополнен первым в России lifestyle-центром Деловым кварталом Neopolis. Строительство Neopolis в ТиНАО позволило реализовать новую для российского рынка концепцию офисного центра, в котором сочетаются все преимущества современного делового пространства и социальная составляющая, направленная на гармоничное развитие человека.

Спрос на офисные площади в бизнес-центрах Новой Москвы в 2015-2016 годах был подвержен негативному влиянию из-за ухудшения макроэкономической ситуации в стране и снижения деловой активности.

Объем сделок новой аренды и покупок в 2015 году на территории Новой Москвы составил 5 100 кв. м, на 84% уступив значению предыдущего года. В 2016 году этот показатель составил 5 700 кв. м.

В структуре спроса доминирующее положение в последние годы занимает класс А, к которому относились все заключенные в 2016 году сделки. В первую очередь это обусловлено развитием территории и строительством качественных бизнес-центров.

В 2016 году интерес к офисным центрам Новой Москвы наблюдался главным образом со стороны представителей финансовой сферы, медицины и фармацевтики. Подавляющее большинство компаний имеют российское происхождение (99% по итогам 2015 года и 91% в 2016 году).

Если до 2015 года основной объем новых сделок формировался за счет крупных блоков площадью более 5 000 кв. м, то в последние два года в объеме спроса значительно увеличилась доля небольших помещений. В 2016 году на офисы размером до 500 кв. м пришлось 39% объема новых сделок, а на помещения 501-1 000 кв. м – 18%.

«Большие площади земельных участков Новой Москвы позволяют девелоперам коммерческой недвижимости создавать принципиально новый продукт – реализовывать новые форматы офисных пространств с развитой бизнес и социальной инфраструктурой. Благодаря наличию социальной составляющей офисные центры Новой Москвы становятся точками притяжения не только для бизнеса, но и для жителей присоединенных территорий. Например, в нашем Деловом квартале бизнес-среду мы дополнили разнообразными объектами инфраструктуры, чтобы человек имел возможность не только работать, но и развиваться на территории комплекса», – отметила Светлана Григорьева, директор по маркетингу Делового квартала Neopolis.

«Офисный рынок Новой Москвы обладает высоким потенциалом для нового строительства. Фактором, определяющим успех бизнес-центра, для данного рынка является его близость к МКАД, вылетным магистралям и станциям метро. По мере продолжения развития транспортной сети Москвы МКАД перестанет быть психологическим барьером для арендаторов, так как транспортная доступность объектов в Новой Москве будет сопоставима с объектами, прилегающими к МКАД с внутренней стороны», – добавила Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований CBRE в России.