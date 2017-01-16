С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Москва
CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, сообщает о том, что группа компаний, специализирующихся на консалтинге в области производственного и операционного менеджмента, ОМЕГАЛЬЯНС (Operations Management Engineering Alliance), заключила договор аренды на 574 кв. м в офисном парке Comcity. В этой сделке CBRE представляла интересы собственника Comcity, компанию PPF Real Estate.
Компания ОМЕГАЛЬЯНС заняла часть первого этажа в этом офисном парке. В здании предлагаются в аренду офисные блоки различных метражей как с отделкой, выполненной под клиента, так и без отделки. Удобная транспортная доступность, качество помещений и инфраструктуры, включая вместительный подземный паркинг, послужили причиной переезда ОМЕГАЛЬЯНС в новый офис, который намечен на середину апреля 2017 года. Ранее офис компании располагался в бизнес-центре «Чайка-10».
Это не первая сделка, которую компания CBRE закрыла в Comcity. В ноябре 2016 года при участии консультантов компании CBRE была закрыта сделка по аренде еще одного офисного помещения с компанией АО «Спектрум Брэндс», представляющей на российском рынке одного из крупнейших производителей аккумуляторов VARTA.
Мария Самойлова, консультант по недвижимости, отдел офисных помещений, CBRE сказала:
«Данная сделка ещё раз говорит о том, что сегодня центральное местоположение офиса не является приоритетным для многих компаний при наличии таких высококлассных объектов с развитой инфраструктурой как Comcity. Гибкий индивидуальный подход к каждому клиенту со стороны собственника работает в пользу выбора именно этого проекта для будущего офиса».