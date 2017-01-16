CBRE заключила новую сделку в COMCITY

14 февраля 2017 г.

Москва

CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, сообщает о том, что группа компаний, специализирующихся на консалтинге в области производственного и операционного менеджмента, ОМЕГАЛЬЯНС (Operations Management Engineering Alliance), заключила договор аренды на 574 кв. м в офисном парке Comcity. В этой сделке CBRE представляла интересы собственника Comcity, компанию PPF Real Estate.

Компания ОМЕГАЛЬЯНС заняла часть первого этажа в этом офисном парке. В здании предлагаются в аренду офисные блоки различных метражей как с отделкой, выполненной под клиента, так и без отделки. Удобная транспортная доступность, качество помещений и инфраструктуры, включая вместительный подземный паркинг, послужили причиной переезда ОМЕГАЛЬЯНС в новый офис, который намечен на середину апреля 2017 года. Ранее офис компании располагался в бизнес-центре «Чайка-10».

Это не первая сделка, которую компания CBRE закрыла в Comcity. В ноябре 2016 года при участии консультантов компании CBRE была закрыта сделка по аренде еще одного офисного помещения с компанией АО «Спектрум Брэндс», представляющей на российском рынке одного из крупнейших производителей аккумуляторов VARTA.

Мария Самойлова, консультант по недвижимости, отдел офисных помещений, CBRE сказала:

«Данная сделка ещё раз говорит о том, что сегодня центральное местоположение офиса не является приоритетным для многих компаний при наличии таких высококлассных объектов с развитой инфраструктурой как Comcity. Гибкий индивидуальный подход к каждому клиенту со стороны собственника работает в пользу выбора именно этого проекта для будущего офиса».