Цены в высоких сегментах в апреле упали, а экономкласс показал рост

24 мая 2017 г.

Специалисты Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet подготовили отчет по первичному рынку Москвы в «старых границах». По итогам апреля 2017 года средневзвешенная цена на столичные новостройки составила 231,7 тыс. руб./кв. м (без учета элитного предложения).

По сравнению с мартом 2017 года цена снизилась на 1,8%, что обусловлено выходом большого объема нового предложения, основная часть которого представлена в сегменте квартир, где снижение цены составило 1,2%. В сегменте апартаментов цена снизилась на 0,4%.





Рост средневзвешенной цены отмечен в экономклассе, +1,2%, что связано с повышением стадии строительной готовности. Показатель в сегменте эконом по итогам апреля составил 111,5 тыс. руб./кв. м. Также изменилась в сторону увеличения цена в комфорт-классе хотя рост и был ослаблен выходом новых проектов на начальной стадии строительства. Уровень цены по итогам месяца составил 158,1 тыс. руб./кв. м.

Наибольшее снижение средневзвешенной цены отмечено в сегменте бизнес-класса, -3,6% за месяц до 245,0 тыс. руб./кв. м, что связано с выходом большого объема нового предложения. Также снижение показателя отмечено в премиум-классе, (-2,5%) до 531,8 тыс. руб./кв. м, и -0,6% в элитном сегменте, 899,6 тыс. руб./кв. м.

«В ЦАО традиционно отмечена наиболее высокая средневзвешенная цена – 564,6 тыс. руб./кв. м, но даже здесь по сравнению с мартом она снизилась на 2,8%, – комментирует Юлия Сапор, руководитель Аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet. – На втором месте по уровню цены - ЗАО, где показатель ниже практически в два раза и составил по итогам месяца 252,9 тыс. руб./кв. м. Третье место заняли проекты САО - 244,6 тыс. руб./кв. м. Наиболее низкий уровень цен отмечен в ЗелАО, 62,5 тыс. руб./кв. м».

Наибольший рост цены по округу за месяц отмечен в ЮВАО, (+4,3%) - 145,2 тыс. руб./кв. м. рост связан с ростом стадии строительной готовности реализующихся проектов. Также рост цены отмечен в СЗАО до 230,6 тыс. руб./кв. м, и в СВАО до 180,5 тыс. руб./кв. м. Наибольшее снижение цены отмечено в ВАО, -10,5% до 183,6 тыс. руб./кв. м.

Незначительная корректировка цены в сторону снижения отмечена в ЮЗАО до 189,6 тыс. руб./кв. м и ЮАО - 189,2 тыс. руб./кв. м.