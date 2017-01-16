Церемония открытия официального представительства Hyundai Truck and Bus Rus

9 февраля 2017 г.

9 февраля прошла пресс-конференция, посвященная открытию официального представительства подразделения коммерческого транспорта Hyundai Motor Company в России. Впервые Hyundai Motor Company открывает 100% дочернюю компанию в другой стране, специализирующуюся на коммерческом транспорте.

Напомним, что в других странах мира коммерческий дивизион автомобилей Hyundai представлен только локальными компаниями. В России с 1998 по 2016 год дистрибуцией грузовиков и автобусов также занимались частные российские компании-дистрибьюторы.

Старший Вице-президент, Глава экспортного дивизиона коммерческого транспорта Hyundai Motor Company, г-н Эдвард Ли отметил, что видит большой потенциал российского рынка, именно по этой причине компания запускает собственное представительство в России в этом сегменте.

В 2016 году, не смотря на глобальный экономический кризис, по всему миру было продано 102 тысячи единиц коммерческой техники Hyundai, а по сравнению с 2009 годом продажи увеличились на 85 процентов. В наступившем году Hyundai планирует продать 105 тысяч единиц коммерческой техники по всему миру.

Для дилеров и конечных потребителей коммерческого транспорта Hyundai открытие официального представительства Hyundai Truck and Bus Rus означает новый уровень коммуникации, новый уровень поддержки дилерской сети, централизованную сертификацию продукции, новые системы мотивации и финансирования.

Hyundai Truck and Bus Rus планирует существенно расширить линейку моделей для российского рынка:

Обновленный HD35;

Новое поколение грузовых автомобилей среднетоннажного сегмента HD65, HD78;

Возобновление производства и продаж в России популярного автобуса «County»;

Перезапуск моделей тяжелой линейки «Xcient»;

Автомобиль LCV сегмента H350 (в двух модификациях - автобус и фургон).

Производство новых моделей будет осуществлять калининградский завод «Автотор», который уже производит модели Hyundai HD35, HD78, HD120 и HD170. Валерий Иосифович Горбунов, Председатель Совета директоров завода Автотор, отметил, что планирующиеся инвестиции увеличат локализацию производства основных грузовых автомобилей Hyundai до полного цикла сборки, включая сварку и покраску. В 2017 году так же планируется расширить производство различных модификаций надстроек – от стандартных фургонов до специальной техники.

В 2017 году Компания Hyundai Motor Company планирует продать 2500 единиц грузовых автомобилей в России. По словам Управляющего директора Hyundai Truck and Bus Rus Храмцовского Алексея Валерьевича: «Мы сделаем все, чтобы машины Hyundai были чаще видны на дорогах во всех регионах страны, так, как сейчас это происходит в сегменте легковых автомобилей Hyundai. Для компании теперь важно повторить успех легкового подразделения. Учитывая спектр моделей, которые планируются к запуску в России, выход в новые сегменты рынка коммерческого транспорта, мы уверены, что Hyundai Truck and Bus Rus станет частью экономического роста нашей страны.»