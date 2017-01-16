С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
9 февраля прошла пресс-конференция, посвященная открытию официального представительства подразделения коммерческого транспорта Hyundai Motor Company в России. Впервые Hyundai Motor Company открывает 100% дочернюю компанию в другой стране, специализирующуюся на коммерческом транспорте.
Напомним, что в других странах мира коммерческий дивизион автомобилей Hyundai представлен только локальными компаниями. В России с 1998 по 2016 год дистрибуцией грузовиков и автобусов также занимались частные российские компании-дистрибьюторы.
Старший Вице-президент, Глава экспортного дивизиона коммерческого транспорта Hyundai Motor Company, г-н Эдвард Ли отметил, что видит большой потенциал российского рынка, именно по этой причине компания запускает собственное представительство в России в этом сегменте.
В 2016 году, не смотря на глобальный экономический кризис, по всему миру было продано 102 тысячи единиц коммерческой техники Hyundai, а по сравнению с 2009 годом продажи увеличились на 85 процентов. В наступившем году Hyundai планирует продать 105 тысяч единиц коммерческой техники по всему миру.
Для дилеров и конечных потребителей коммерческого транспорта Hyundai открытие официального представительства Hyundai Truck and Bus Rus означает новый уровень коммуникации, новый уровень поддержки дилерской сети, централизованную сертификацию продукции, новые системы мотивации и финансирования.
Hyundai Truck and Bus Rus планирует существенно расширить линейку моделей для российского рынка:
Производство новых моделей будет осуществлять калининградский завод «Автотор», который уже производит модели Hyundai HD35, HD78, HD120 и HD170. Валерий Иосифович Горбунов, Председатель Совета директоров завода Автотор, отметил, что планирующиеся инвестиции увеличат локализацию производства основных грузовых автомобилей Hyundai до полного цикла сборки, включая сварку и покраску. В 2017 году так же планируется расширить производство различных модификаций надстроек – от стандартных фургонов до специальной техники.
В 2017 году Компания Hyundai Motor Company планирует продать 2500 единиц грузовых автомобилей в России. По словам Управляющего директора Hyundai Truck and Bus Rus Храмцовского Алексея Валерьевича: «Мы сделаем все, чтобы машины Hyundai были чаще видны на дорогах во всех регионах страны, так, как сейчас это происходит в сегменте легковых автомобилей Hyundai. Для компании теперь важно повторить успех легкового подразделения. Учитывая спектр моделей, которые планируются к запуску в России, выход в новые сегменты рынка коммерческого транспорта, мы уверены, что Hyundai Truck and Bus Rus станет частью экономического роста нашей страны.»