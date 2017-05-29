Челябинск приглашает на Межрегиональный транспортный форум

21 июля 2017 г.

С 24 по 26 октября 2017г. в Челябинске пройдет Межрегиональный форум-выставка «Транспорт большого города. Дороги. Логистика». Организатором выступает World Trade Center Chelyabinsk при поддержке Правительства Челябинской области.

На своей площадке проект традиционно соберёт руководителей компаний и экспертов в области грузовых и пассажирских перевозок, дорожного хозяйства, дорожно-строительной техники, коммерческого транспорта, логистики и пр. На выставке будет представлена продукция более 50 компаний из Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других регионов.

Основные направления выставки — Автокомплекс, Дороги, Логистика и Склад. Компании-участники представят свои разработки и модели в области грузового транспорта и прицепной техники, пассажирского авто- и электротранспорта, специализированной коммунально-уборочная и дорожно-строительная техники.

Большой блок посвящен дорожному и мостовому проектированию, ГСМ, и перевозкам всеми видами транспорта — от железнодорожного до авиа- и речного.

Основная задача форума «Транспорт большого города. Дороги. Логистика» — организация площадки для расширения партнерских связей среди производителей, поставщиков и потребителей современной транспортной и дорожно-строительной техники, транспортно-логистических и дорожностроительных услуг, подъемно-транспортного оборудования.

Деловая программа мероприятия сконцентрирована на актуальных проблемах транспортной системы и включает в себя круглые столы и дискуссионные панели, посвященные развитию городского аэропорта и городской транспортной системы глазами частного инвестора, проблемам в области проектирования, строительства автомобильных дорог, эксплуатации дорожного хозяйства и транспортной системы, производства и эксплуатации подъемно-транспортной техники, а также образовательные семинары для участников отрасли.

С подробной программой, а также историей форума-выставки можно познакомиться на сайте проекта http://transportforum74.ru/

Заявку на участие в выставке можно подать на сайте или по ссылке (http://transportforum74.ru/participants/index.php)

По вопросам участия в форуме-выставки обращайтесь по к руководителю конгрессно-выставочного отдела World Trade Center Chelyabins Строевой Яне Олеговне: (351) 239-46-36, stroeva@wtc-chel.ru

Разделы выставочной экспозиции «Транспорт Большого Города. Дороги. Логистика»: