Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
С 24 по 26 октября 2017г. в Челябинске пройдет Межрегиональный форум-выставка «Транспорт большого города. Дороги. Логистика». Организатором выступает World Trade Center Chelyabinsk при поддержке Правительства Челябинской области.
На своей площадке проект традиционно соберёт руководителей компаний и экспертов в области грузовых и пассажирских перевозок, дорожного хозяйства, дорожно-строительной техники, коммерческого транспорта, логистики и пр. На выставке будет представлена продукция более 50 компаний из Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других регионов.
Основные направления выставки — Автокомплекс, Дороги, Логистика и Склад. Компании-участники представят свои разработки и модели в области грузового транспорта и прицепной техники, пассажирского авто- и электротранспорта, специализированной коммунально-уборочная и дорожно-строительная техники.
Большой блок посвящен дорожному и мостовому проектированию, ГСМ, и перевозкам всеми видами транспорта — от железнодорожного до авиа- и речного.
Основная задача форума «Транспорт большого города. Дороги. Логистика» — организация площадки для расширения партнерских связей среди производителей, поставщиков и потребителей современной транспортной и дорожно-строительной техники, транспортно-логистических и дорожностроительных услуг, подъемно-транспортного оборудования.
Деловая программа мероприятия сконцентрирована на актуальных проблемах транспортной системы и включает в себя круглые столы и дискуссионные панели, посвященные развитию городского аэропорта и городской транспортной системы глазами частного инвестора, проблемам в области проектирования, строительства автомобильных дорог, эксплуатации дорожного хозяйства и транспортной системы, производства и эксплуатации подъемно-транспортной техники, а также образовательные семинары для участников отрасли.
С подробной программой, а также историей форума-выставки можно познакомиться на сайте проекта http://transportforum74.ru/
Заявку на участие в выставке можно подать на сайте или по ссылке (http://transportforum74.ru/participants/index.php)
По вопросам участия в форуме-выставки обращайтесь по к руководителю конгрессно-выставочного отдела World Trade Center Chelyabins Строевой Яне Олеговне: (351) 239-46-36, stroeva@wtc-chel.ru
Разделы выставочной экспозиции «Транспорт Большого Города. Дороги. Логистика»:
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I. Автокомплекс. Дороги
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II. Логистика. Склад