Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
В июне 2017 года Челябинский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 2,5 тыс. тонн дизельного топлива для заправки автомобилей, участвующих в международном авторалли «Шёлковый путь-2017» по маршруту Москва – Астана (Казахстан) – Сиань (Китай).
«Высокая эффективность оперирования вагонными активами и адресная работа с грузоотправителями позволили расширить клиентский портфель филиала и войти в новый для нас сегмент поставки нефтепродуктов в адрес железных дорог Казахстана», – подчеркнул директор филиала Владимир Терехов.
Перевозка осуществлялась в рамках сотрудничества с новым грузоотправителем – ТОО «ТрансЭнергоСервис». Транспортировка дизельного топлива для трансконтинентальной гонки проводилась групповой отправкой в цистернах ПГК по маршруту: Петропавловск Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) – станция Семипалатинск железных дорог Казахстана.
В июле грузоотправитель увеличил заявку до 4,6 тыс. тонн нефтепродуктов. Перевозки осуществляются со ст. Петропавловск ЮУЖД на станции Кустанай, Коктас, Чаглинка железных дорог Казахстана.