29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
10-ого апреля в «Академии Спартак им.Ф.Ф.Черенкова» (Сокольники) стартует длительный отраслевой мини-футбольный чемпионат «Transport Premier League», в котором примут участие сотрудники широкого ряда компаний сферы транспорта, перевозок, логистики, доставки и смежных направлений.
Чемпионат будет проходить в течение десяти недель. Если Вы только начали заниматься футболом, то этот проект даст Вам возможность потренироваться, повысить уровень Вашей игры. Участников ожидает настоящий большой футбол! Ведущий, видео и фото съёмка, флеш-интервью у кромки поля, работа журналистов, прогнозы и обсуждение игр от организаторов турнира, DJ, квалифицированные арбитры, индивидуальные награды игрокам, напитки, одно из лучшей полей города Москвы. Фирменный сайт позволит оперативно отслеживать все моменты с турнира и подробную статистику. Также, на награждении турнира будет присутствовать звезда футбола, из рук которой Вы сможете получить награду, сделать памятную фотографии, взять автограф.
«Transport Premier League» состоит из двух этапов:
1-й этап: Групповой этап. Команды играют матчи по круговой системе (длительность 7 недель). Разыгрывается 1,2,3 место регулярного этапа.
2-й этап: Серия/Раунд Play-off. (длительность 3 недели). Разыгрывается Суперкубок объединнёного плей-офф.
Из чемпионата ни одна команда не вылетает. Каждая команда гарантированно играет 10 матчей.
Количество мест ограничено. По всем вопросам:
Катуар Руслан
Раб.: +7 (495) 787-06-71