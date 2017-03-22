Чемпионат по мини-футболу «Transport Premier League»

6 апреля 2017 г.

10-ого апреля в «Академии Спартак им.Ф.Ф.Черенкова» (Сокольники) стартует длительный отраслевой мини-футбольный чемпионат «Transport Premier League», в котором примут участие сотрудники широкого ряда компаний сферы транспорта, перевозок, логистики, доставки и смежных направлений.

Чемпионат будет проходить в течение десяти недель. Если Вы только начали заниматься футболом, то этот проект даст Вам возможность потренироваться, повысить уровень Вашей игры. Участников ожидает настоящий большой футбол! Ведущий, видео и фото съёмка, флеш-интервью у кромки поля, работа журналистов, прогнозы и обсуждение игр от организаторов турнира, DJ, квалифицированные арбитры, индивидуальные награды игрокам, напитки, одно из лучшей полей города Москвы. Фирменный сайт позволит оперативно отслеживать все моменты с турнира и подробную статистику. Также, на награждении турнира будет присутствовать звезда футбола, из рук которой Вы сможете получить награду, сделать памятную фотографии, взять автограф.

«Transport Premier League» состоит из двух этапов:

1-й этап: Групповой этап. Команды играют матчи по круговой системе (длительность 7 недель). Разыгрывается 1,2,3 место регулярного этапа.

2-й этап: Серия/Раунд Play-off. (длительность 3 недели). Разыгрывается Суперкубок объединнёного плей-офф.

Из чемпионата ни одна команда не вылетает. Каждая команда гарантированно играет 10 матчей.

Количество мест ограничено. По всем вопросам:

Катуар Руслан

Раб.: +7 (495) 787-06-71

ruslan@psp-moscow.com