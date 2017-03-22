29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Через неделю, 18-20 апреля, в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» состоится самая крупная выставка в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica 2017/
В 2017 году в выставке примут участие 329 компаний из 25 стран мира. Национальные экспозиции представят компании из Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии.
Участники представят:
Участники оказывают услуги по перевозке любых типов коммерческих грузов в любых направлениях.
Посетители выставки могут заранее ознакомиться с участниками выставки, а также составить список компаний по типам грузов и направлениям перевозок в интерактивном каталоге участников >>
Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на transrussia.ru, указав промокод: tr17iIIPS
В рамках деловой программы специалисты смогут посетить конференцию для грузовладельцев, логистов и перевозчиков «ТрансРоссия», а также конференцию «ИТ-решения на транспорте и в логистике», презентационную зону «IT-решений» и интервью-студию «Открытый диалог».
Подробнее о мероприятиях деловой программы >>
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18-20 апреля в 1 павильоне МВЦ «Крокус Экспо». Как добраться до выставки, узнайте на сайте выставки >>