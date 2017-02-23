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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
За год работы официального мобильного приложения ОАО «РЖД» «Билеты на поезд» с момента запуска сервиса, с его помощью проездные документы приобрели почти 700 тыс. пассажиров. На свои мобильные устройства приложение установили более 590 тыс. пользователей.
Напомним, приложение доступно для бесплатного скачивания на смартфоны и планшеты на платформе Android в магазинах Google Play и Play Market с 28 февраля 2016 года.
С помощью приложения можно проверить расписание поездов дальнего следования, купить и вернуть билеты и проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах. Комиссия за покупку билета не взимается, цены в приложении совпадают с ценами на официальном сайте ОАО «РЖД». Оплата билетов осуществляется банковской картой.
Одна из удобных функций – возможность сохранить на мобильном устройстве фамилию, имя, отчество и паспортные данные пассажира, что позволяет избежать их повторного ввода при следующей покупке проездного документа. Мобильное приложение «Билеты на поезд» имеет единую базу пользователей с сайтом ОАО «РЖД», и, если пользователь ранее приобретал электронные билеты на сайте, регистрация в мобильном приложении не требуется.