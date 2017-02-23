Через официальное мобильное приложение ОАО «РЖД» «Билеты на поезд» с начала запуска сервиса оформлено почти 700 тысяч билетов

3 марта 2017 г.

За год работы официального мобильного приложения ОАО «РЖД» «Билеты на поезд» с момента запуска сервиса, с его помощью проездные документы приобрели почти 700 тыс. пассажиров. На свои мобильные устройства приложение установили более 590 тыс. пользователей.

Напомним, приложение доступно для бесплатного скачивания на смартфоны и планшеты на платформе Android в магазинах Google Play и Play Market с 28 февраля 2016 года.

С помощью приложения можно проверить расписание поездов дальнего следования, купить и вернуть билеты и проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах. Комиссия за покупку билета не взимается, цены в приложении совпадают с ценами на официальном сайте ОАО «РЖД». Оплата билетов осуществляется банковской картой.

Одна из удобных функций – возможность сохранить на мобильном устройстве фамилию, имя, отчество и паспортные данные пассажира, что позволяет избежать их повторного ввода при следующей покупке проездного документа. Мобильное приложение «Билеты на поезд» имеет единую базу пользователей с сайтом ОАО «РЖД», и, если пользователь ранее приобретал электронные билеты на сайте, регистрация в мобильном приложении не требуется.