Чистая прибыль АО «Сбербанк Лизинг» по МСФО за 2016 год выросла в 1,6 раза

9 августа 2017 г.

По результатам 2016 года АО «Сбербанк Лизинг», лидирующая лизинговая компания России, демонстрирует устойчивый рост финансовых показателей. Чистая прибыль АО «Сбербанк Лизинг» по МСФО в 2016 году выросла на 57 % по сравнению с 2015 годом и составила 2,3 млрд рублей.

Общий показатель объёма нового бизнеса (стоимость предметов лизинга, без НДС) составил 82,9 млрд рублей, что на 46 % (или в 1,5 раза) больше, чем за 2015 год.

Отмечен стремительный рост объёмов нового бизнеса в сравнении с 2015 годом в двух сегментах: малый бизнес и микробизнес увеличились в 2,6 раза — на 158 %, средний и крупный бизнес — в 3 раза, или на 209 %.

В 2016 году было заключено в 2,3 раза больше (более 5 500) новых договоров, клиентская база компании выросла на 41 % по сравнению с 2015 годом. Чистый процентный доход составил 6,9 млрд рублей, то есть на 13 % больше, при этом выручка по МСФО увеличилась на 11 % и достигла 23 млрд рублей.

На фоне текущей макроэкономической ситуации рейтинг доходов АО «Сбербанк Лизинг» отличается стабильностью и равновесием. Активы компании выросли на 2 % и на 31 декабря 2016 года составили 216,9 млрд руб. Cost/Income за 2016 год равен 30,24 %. Размер обязательств в сегменте МСП компании увеличился на 146 % (в 2,5 раза) и составил 24,9 млрд руб.

Согласно данным рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА), по итогам 2016 года «Сбербанк Лизинг» занимает 3 место среди лизинговых компаний России, с размером лизингового портфеля, равным 375 млрд рублей.

По объёму нового бизнеса по итогам 2016 года «Сбербанк Лизинг» поднялся с 3 на 2 место, что обусловлено системным ростом и усилением позиций в разных отраслях. Так, по реализации проектов с морскими и речными судами произошел качественный скачок с 9 на 1 место, по проектам лизинга строительной техники «Сбербанк Лизинг» перешёл с 4 на 2 место и с 6 на 3 место — по грузовому автотранспорту.

АО «Сбербанк Лизинг» работает на рынке лизинговых услуг с 1993 года. Компания финансирует проекты в реальном секторе экономики в целях содействия обновлению, модернизации и расширению основных фондов российских предприятий. Наряду с реализацией типовых сделок лизинга автотранспорта, строительной и специальной техники, ликвидного оборудования «Сбербанк Лизинг» финансирует крупные комплексные лизинговые проекты во всех отраслях промышленности. Сеть компании «Сбербанк Лизинг» включает 65 филиалов в крупнейших городах России и дочерние компании.