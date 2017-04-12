Чистая прибыль Почты России по итогам 2016 года выросла на 10%, достигнув более 1,7 млрд рублей

26 апреля 2017 г.

Чистая прибыль Почты России по итогам 2016 года составила 1,734 млрд рублей, что на 10% (156 млн рублей) больше, чем в 2015 году (1,578 млрд рублей). Выручка Почты России от операционной деятельности в 2016 году увеличилась на 10,7% (15,9 млрд рублей) и составила 164,8 млрд рублей (148,9 млрд рублей в 2015 году).

«Почте России удается не только выходить в прибыль, но и значительно наращивать ее, несмотря на отсутствие дотаций со стороны государства последние два года. С 2013 года мы добились роста выручки и производительности труда на 24%, совокупная чистая прибыль за последние 4 года составила 4,6 млрд рублей, налоги в бюджет - 165 млрд рублей, а выплаты дивидендов государству – 913 млн рублей», - отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

Стоит отметить, что таких результатов Почта России достигла, несмотря на сохранение статуса ФГУП (законопроект об акционировании предприятия не принят с 2014 года), прекращение с 2015 года компенсаций от государства на покрытие убытков от оказания социально-значимых услуг, а также отсутствие защищенного сегмента в виде рассылок от госорганов, предусмотренного новым законом «О почтовой связи» (не прият с 2014 года).

В 2016 году доходы Почты России увеличились по ключевым направлениям бизнеса. Выручка от почтового бизнеса выросла на 9% с 69,9 млрд руб. в 2015 году до 76 млрд руб. в 2016 году, выручка от посылочного бизнеса возросла на 36,1% с 29,8 до 40,6 млрд рублей.

В 2016 году совместно с Группой ВТБ был создан Почта Банк, менее чем за год работы которого было открыто более 6,7 тысяч окон предоставления услуг в 5 690 почтовых отделениях. Финансовые услуги Почты России в соответствии со стратегией частично переходят в банковский формат. Объем выручки предприятия в сегменте финансового бизнеса в прошлом году снизился на 1,8%, до 46,5 млрд руб., но при этом Почта России получила дополнительные доходы в виде инфраструктурного платежа от Почта Банка в размере 750 млн рублей (с учетом НДС).

За последние четыре года, при сохранении общей численности сотрудников Почты России, на повышение заработной платы было направлено 22 млрд рублей, из них в 2016 году - 8,3 млрд рублей. В результате с 2013-го года средняя зарплата выросла на 25,4% с 16,7 тыс. рублей до 20,9 тыс. рублей в месяц в 2016 году. Коллектив Почты России постепенно молодеет, средний возраст сотрудников сократился с 52 лет в 2013 года до 41 года в прошлом году.

Улучшение финансовых показателей Почты России в 2016 году по сравнению с предыдущим годом обусловлено повышением эффективности деятельности и увеличением среднемесячной выработки на одного работника на 9% (с 39,6 тыс. руб. в 2015 году до 43,2 тыс. руб. в 2016 году), в том числе за счет постоянного увеличения объемов входящих международных почтовых отправлений.

В 2016 году Почта России обработала 225 млн международных отправлений с товарными вложениями , что в почти в 2 раза больше, чем в 2015 году (128 млн отправлений) и более чем в 10 раз превышает показатель 2012 года (21,7 млн отправлений). В 30 раз по сравнению с 2013 годом вырос среднесуточный объем обработки международных отправлений (с 50 тыс. во время коллапса 2012-2013 годов до 1,5 млн в пиковый период 2016 года).

В 2016 году доля Почты России на посылочном рынке (CEP) выросла на 11 процентных пунктов до 62%, а на рынке письменной корреспонденции на 3 процентных пункта до 86%.

При этом соблюдение контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции выросло с 54% в 2013 году до 80-85% в 2016 году, а соблюдение контрольных сроков по доставке посылок выросло с 52% в 2013 году до 95% в 2016 году. В начале декабря 2016 года Почта России запустила два собственных грузовых самолета ТУ-204С, которые выполняют рейсы с почтовым грузом по России и за рубеж.

Стоит отметить, что Почта России находится в высокой степени готовности к началу акционирования. Проделана большая работа совместно с Росимуществом. Сегодня более 90% имущественного комплекса зарегистрировано в собственность Российской Федерации и закреплено за Почтой России. В начале 2013 года этот показатель составлял около 20% от всех объектов, выявленных на сегодняшний день. Менее чем за 4 года было найдено и возвращено под контроль государства 7333 неоформленных объекта недвижимости, которые потенциально могли быть потеряны для Почты и для государства.