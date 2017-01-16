С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Агентство таможенной логистики упростило процедуру декларирования и таможенного оформления грузов
С 10 января ООО "Агентство таможенной логистики", член альянса АСЕХ в Тольятти, получило одобрение от Главного управления федеральных таможенных доходов и таможенного регулирования (ГУ ФТДиТР) ФТС России своего заявления о включении Агентства в график начала администрирования лицевых счетов плательщиков таможенных пошлин, налогов и сборов в едином ресурсе, открытом на уровне ФТС "России" с применением специального программного продукта. Данная процедура является для участников ВЭД новой и ее применение регламентировано приказом ФТС России от 22.08.2016 № 1617.
Андрей Смирнов, руководитель компании, рассказывает, что это значит для компании: «Во взаимоотношениях с таможенными органами это означает еще один шаг вперед, упрощающий процедуру декларирования и таможенного оформления грузов Агентства. До сих пор мы оформляли платежные поручения и делали перечисления таможенных платежей и налогов на конкретные таможни, где оформлялись наши импортные или экспортные грузы. В разное время работы таких таможен одновременно у нас было четыре или пять. Остатки денежных средств, остающиеся на счетах каждой из этих таможен после оформления поставок, нужно было или возвращать на наш расчетный счет или использовать в следующий раз только в том случае, если груз вновь приходил на данную таможню».
Теперь же полученное одобрение позволяет компании производить единые платежи на централизованный лицевой счет в ФТС России, доступ к списанию средств с которого имеют все нужные таможенные органы.
Из преимуществ для компании: упрощается учет остатков денежных средств и уменьшается нагрузка на бухгалтерию, ранее вынужденную проводить как расчеты, так и сверки остатков денежных средств с несколькими таможенными органами одновременно.