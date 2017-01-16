Член альянса ACEX в Тольятти улучшил отношения с таможенными органами

10 февраля 2017 г.

Агентство таможенной логистики упростило процедуру декларирования и таможенного оформления грузов

С 10 января ООО "Агентство таможенной логистики", член альянса АСЕХ в Тольятти, получило одобрение от Главного управления федеральных таможенных доходов и таможенного регулирования (ГУ ФТДиТР) ФТС России своего заявления о включении Агентства в график начала администрирования лицевых счетов плательщиков таможенных пошлин, налогов и сборов в едином ресурсе, открытом на уровне ФТС "России" с применением специального программного продукта. Данная процедура является для участников ВЭД новой и ее применение регламентировано приказом ФТС России от 22.08.2016 № 1617.

Андрей Смирнов, руководитель компании, рассказывает, что это значит для компании: «Во взаимоотношениях с таможенными органами это означает еще один шаг вперед, упрощающий процедуру декларирования и таможенного оформления грузов Агентства. До сих пор мы оформляли платежные поручения и делали перечисления таможенных платежей и налогов на конкретные таможни, где оформлялись наши импортные или экспортные грузы. В разное время работы таких таможен одновременно у нас было четыре или пять. Остатки денежных средств, остающиеся на счетах каждой из этих таможен после оформления поставок, нужно было или возвращать на наш расчетный счет или использовать в следующий раз только в том случае, если груз вновь приходил на данную таможню».

Теперь же полученное одобрение позволяет компании производить единые платежи на централизованный лицевой счет в ФТС России, доступ к списанию средств с которого имеют все нужные таможенные органы.

Из преимуществ для компании: упрощается учет остатков денежных средств и уменьшается нагрузка на бухгалтерию, ранее вынужденную проводить как расчеты, так и сверки остатков денежных средств с несколькими таможенными органами одновременно.