CRM в логистике: почему транспортные компании переходят на цифровые технологии?

27 января 2017 г.

Времена, когда транспортно-экспедиционные компании могли себе позволить организовывать свою работу в офисных программах или на бумаге, остались далеко позади. Теперь работа должна быть выстроена максимально четко и эффективно. И на смену Excel приходят мощные CRM, которые специализированы под задачи логистов.

Функционал CRM значительно шире: они используются для автоматизации не отдельных функций, а процессов целиком – например, грузоперевозки от поступления заказа до разгрузки транспорта и оплаты. Использование CRM-систем – это одна из составляющих, необходимых для компаний, которые действительно хотят развивать свой бизнес.

Что должна уметь CRM для транспортных компаний?

1. В один клик рассчитать рентабельность заказа на перевозку. Это выводит работу на качественно новый уровень.

2. Ведение баз данных: единый справочник всех контрагентов упрощает поиск нужного контакта и обеспечивает сохранность данных. Полная история взаимодействий позволяет в любой момент отследить все ставки, договоры и коммерческие предложения.

3. Электронный документооборот и автоматизированное создание документов.

4. Интеграция с государственными сервисами и с 1С.

5. Онлайн-доступ: программа должна быть «облачной» - не привязанной к конкретному компьютеру, что позволяет вести работу и контролировать перевозки в любом месте, где есть интернет – даже из дома или в отпуске.

Выбор программного обеспечения для работы транспортной компании – серьезный и ответственный шаг, который повлияет на развитие компании на годы вперед. Необходимо подобрать программу, которая будет отвечать всем требованиям и, что самое главное, будет простой, удобной и по-настоящему приятной в работе.

13 257 транспортных компаний считают такой Умную Логистику – современную, разработанную специально для транспортных компаний. Оценить преимущества работы в специализированной CRM-системе можно бесплатно.