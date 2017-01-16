С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Времена, когда транспортно-экспедиционные компании могли себе позволить организовывать свою работу в офисных программах или на бумаге, остались далеко позади. Теперь работа должна быть выстроена максимально четко и эффективно. И на смену Excel приходят мощные CRM, которые специализированы под задачи логистов.
Функционал CRM значительно шире: они используются для автоматизации не отдельных функций, а процессов целиком – например, грузоперевозки от поступления заказа до разгрузки транспорта и оплаты. Использование CRM-систем – это одна из составляющих, необходимых для компаний, которые действительно хотят развивать свой бизнес.
Что должна уметь CRM для транспортных компаний?
1. В один клик рассчитать рентабельность заказа на перевозку. Это выводит работу на качественно новый уровень.
2. Ведение баз данных: единый справочник всех контрагентов упрощает поиск нужного контакта и обеспечивает сохранность данных. Полная история взаимодействий позволяет в любой момент отследить все ставки, договоры и коммерческие предложения.
3. Электронный документооборот и автоматизированное создание документов.
4. Интеграция с государственными сервисами и с 1С.
5. Онлайн-доступ: программа должна быть «облачной» - не привязанной к конкретному компьютеру, что позволяет вести работу и контролировать перевозки в любом месте, где есть интернет – даже из дома или в отпуске.
Выбор программного обеспечения для работы транспортной компании – серьезный и ответственный шаг, который повлияет на развитие компании на годы вперед. Необходимо подобрать программу, которая будет отвечать всем требованиям и, что самое главное, будет простой, удобной и по-настоящему приятной в работе.
13 257 транспортных компаний считают такой Умную Логистику – современную, разработанную специально для транспортных компаний. Оценить преимущества работы в специализированной CRM-системе можно бесплатно.