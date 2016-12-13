«ДАКСЕР» перевозит оборудование для строительства завода в Липецкой области

22 декабря 2016 г.

Логистическая компания «ДАКСЕР» заключила договоры с ООО «Ангел Ист Рус» по оказанию транспортно-экспедиторских услуг и таможенному оформлению

В августе 2016 года начались первые поставки оборудования для строительства завода по производству дрожжей в Данковском районе Липецкой области, на территории региональной ОЭЗ «Данков». В рамках данного сотрудничества логистическая компания «ДАКСЕР» оказывает ООО «Ангел Ист Рус» услуги по таможенному оформлению и перевозке оборудования для пищевой промышленности и изготовления хлебопекарных дрожжей.

С августа по декабрь компания «ДАКСЕР» перевезла 144 товарных партии общим весом 1710 тонн и оформила 48 таможенных деклараций. Стоимость груза составила 804 млн рублей. В рамках проекта перевозки осуществлялись разными контейнерами: 112 стандартных 40-футовых контейнеров, 35 – Open Top, 32 – Flat Rack. Также выполнялись морские перевозки без использования контейнеров - Break Bulk. Из всех контейнеров 175 использовались при доставке морем, а четыре – при перевозке железнодорожным транспортом. Локальная доставка всех контейнеров от морских портов и железнодорожных станций до склада получателя осуществлялась автомобильным транспортом. Завершение проекта запланировано на середину 2017 года.

«Особенно сложным является процесс таможенного оформления, так как он требует тщательной подготовки документов, а любые ошибки могут повлечь за собой дополнительные расходы на оплату простоев автотранспорта и хранение грузов в порту. Обычно на ввоз оборудования для строительства заводов компания-импортер получает в ФТС предварительное решение о классификации товара, на основании которого можно ввозить оборудование под одним кодом ТНВЭД, что упрощает процесс таможенного оформления. Так как в рамках ввоза данного оборудования классификационное решение ФТС компанией «Ангел Ист Рус» не получалось, то самым сложным в процессе таможенного оформления было доказать правильность классификации товара», - говорит начальник одела таможенного оформления логистической компании «ДАКСЕР» Тимур Давиташвили.

«В рамках данного проекта, организация доставки испарительной установки в разобранном виде из Китая требовала повышенного внимания и концентрации всех вовлеченных отделов компании. При транспортировке система заняла 27 грузовых мест, в том числе сверхнегабаритные диаметром 5,2 метра общим весом 275 тонн. Проектным отделом был разработан оптимальный маршрут доставки: перевозка осуществлялась на судне типа Break Bulk из Шанхая в Новороссийск. Погрузо-разгрузочные работы в порту происходили без выгрузки на терминал: с судна на авто», - отмечает менеджер по развитию бизнеса с Китаем логистической компании «ДАКСЕР» Алексей Захарян.

«В строительство завода планируется инвестировать около 5,3 млрд рублей. На нем будут производить спиртовые, пищевые и кормовые дрожжи, а также дрожжи для фармацевтической промышленности, - отмечает глава российского подразделения компании ООО «Ангел Ист Рус» Цзяньхуа Циня. На заводе планируется выпускать 20 000 тонн продукции в год, что составляет примерно 12% российского рынка инстантных дрожжей. Также здесь будет производиться 30 000 тонн органических удобрений для сельского хозяйства. Предприятие даст району порядка 300 рабочих мест. Открытие завода запланировано на середину 2017 года». Учредителем компании ООО «Ангел Ист Рус» является крупный китайский производитель сухих дрожжей для хлебопекарной промышленности компания Angel Yeast Co. Ltd.

Логистическая компания «ДАКСЕР» имеет большой опыт в осуществлении перевозок и таможенном оформлении проектных поставок. Подобные проекты реализованы оператором для ООО «Лесозавод «Судома» в Псковской области, ЗАО «Краснополянский Керамический завод» в городе Лобня Московской области и для ЗАО «Управления по ремонту труб» в городе Нижневартовске.