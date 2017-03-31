18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
ГК «Деловые Линии» на выставке TransRussia представила весь комплекс транспортно-логистических услуг. На стенде B235 в зале 3 сотрудники компании будут рассказывать посетителям о возможностях по доставке сборных грузов, перевозках еврофурами (в том числе, рефрижераторами), складском хранении. Кроме того, посетителей ждут конкурсы, призы и подарки.
Экспозиция группы компаний на XXII международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia будет открыта в течение 3 дней, с 18 по 20 апреля.
На одной площадке в «Крокус Экспо» собраны более 300 компаний из 25 стран мира. Для «Деловых Линий» — как для крупнейшего логистического оператора — это возможность найти новых партнеров и клиентов. Первые договоренности о сотрудничестве были достигнуты уже в первые часы работы выставки.