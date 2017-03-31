Дали хлеба и зрелищ: павильон «Деловых Линий» на выставке TransRussia собрал сотни посетителей

20 апреля 2017 г.

ГК «Деловые Линии» на выставке TransRussia представила весь комплекс транспортно-логистических услуг. На стенде B235 в зале 3 сотрудники компании будут рассказывать посетителям о возможностях по доставке сборных грузов, перевозках еврофурами (в том числе, рефрижераторами), складском хранении. Кроме того, посетителей ждут конкурсы, призы и подарки.

Экспозиция группы компаний на XXII международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia будет открыта в течение 3 дней, с 18 по 20 апреля.

На одной площадке в «Крокус Экспо» собраны более 300 компаний из 25 стран мира. Для «Деловых Линий» — как для крупнейшего логистического оператора — это возможность найти новых партнеров и клиентов. Первые договоренности о сотрудничестве были достигнуты уже в первые часы работы выставки.