Датчик уровня топлива PetrolX внесен в госреестр средств измерения

21 февраля 2017 г.

Оборудование для контроля топлива производства ГК «СКАУТ» получило свидетельство о внесении в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.

Свидетельство о внесении ДУТ PetrolX в госреестр выдано по итогам метрологических и климатических испытаний, проведенных в НИИ метрологии им. Д.И. Менделеева (Санкт-Петербург) и в НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (Москва). В ходе длительной проверки подтвердились точность показаний во всех климатических условиях и устойчивость ко всевозможным электромагнитным помехам. Официально засвидетельствовано, что ДУТ PetrolX отвечает самым серьезным требованиям заказчиков, использующих это оборудование для контроля топлива в автопарках.

PetrolX – это датчик уровня топлива в составе системы спутникового мониторинга транспорта СКАУТ. Благодаря своим схемотехническим и конструктивным преимуществам он помогает компаниям существенно сокращать топливные расходы. Это достигается за счет контроля заправок и сливов, определения остатков топлива на начало и конец смены, отслеживания фактического расхода ГСМ на разных режимах работы двигателя и возможности выявления махинаций, таких как заправки «мимо бака» и приписки. В числе преимуществ ДУТ PetrolX – надежность, простота монтажа и высокая степень защита от саботажа.

На сегодняшний день ДУТ PetrolX применяется в автопарках, насчитывающих десятки тысяч транспортных средств. Устройство соответствует Технического регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Его используют компании, внедрившие «Контроль топлива», «Контроль спецтехники», «Контроль топливозаправщиков» и другие отраслевые решения ГК «СКАУТ». При этом с помощью PetrolX можно отслеживать уровень топлива в разных системах спутникового мониторинга, так как в нем поддержаны самые распространенные типы подключения. Также ДУТ PetrolX интегрирован с популярными марками тахографов.

Сведения об утверждении PetrolX в качестве средства измерения под номером 66219-16 доступны на сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.