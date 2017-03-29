Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
Неудовлетворенный спрос на складскую недвижимость в Екатеринбурге в первом квартале 2017 года составляет 200-220 000 кв. м, подсчитали аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.
Константин Фомиченко, директор отдела корпоративных клиентов департамента индустриально и складской недвижимости, земли компании Knight Frank, отметил: «Екатеринбург остается главным распредцентром Уральского Федерального Округа и важной логистической точкой на карте России. В ближайший год на этом рынке сохранится высокий спрос, дефицит площадей для спекулятивных сделок и текущий размер арендных ставок. Появление нового проекта в районе аэропорта «Кольцово» с хорошей локацией, быстрым строительством склада по схеме build-to-suit по привлекательной цене может повлиять на текущую ситуацию на рынке. Объект сможет частично закрыть текущий спрос на склады в регионе, а также сократит дефицит спекулятивных складов. Плюс появление подготовленной площадки для строительства складов built-to-suit значительно сократит время строительства таких складов в регионе: фактически при наличии соответствующего запроса девелопер сможет сразу выходить на стройку, сократив временные затраты на подготовку и поиск земли под строительство».