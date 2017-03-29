Дефицит складских помещений в Екатеринбурге составляет 200 тыс. кв. м

13 апреля 2017 г.

Неудовлетворенный спрос на складскую недвижимость в Екатеринбурге в первом квартале 2017 года составляет 200-220 000 кв. м, подсчитали аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.

Сегодня объем предложения складских помещений класса A и B в регионе составляет 924,5 тыс. кв. м. По величине предложения рынок Екатеринбурга занимает третье (место в России, уступая лишь Москве (12,6 млн кв. м) и Санкт-Петербургу (3,1 млн кв. м). Совокупный объем предложения в остальных российских городах составляет 5,7 млн кв. м.

Ставки аренды складских помещений в регионе в среднем составляют 400-480 руб. за 1 кв. м в месяц, объем вакансии – 3,8%.

По объему сделок на рынке складской недвижимости Екатеринбург также занимает третье место в России с долей в 4%. В 2015-2016 гг. компании, работающие в регионе, купили или арендовали помещения общей площадью более 131,8 тыс. кв. м. Львиная доля рынка – 82% приходится на Москву и Санкт-Петербург.

Среди крупнейших сделок на рынке Екатеринбурга в 2016-2017 гг. можно отметить аренду компанией «Красное и белое» склада площадью 24,6 тыс. кв. м в логоцентре «Ролси», строительство розничной сетью «Монетка» комплекса площадью 34 тыс. км. м в промзоне Новосвердловской ТЭЦ, а также аренду X5 Retail Group 13, 7 тыс. кв. м в логопарке «PNK-Екатеринбург».

Основными игроками на рынке складской недвижимости Екатеринбурга в прошлом году были розничные сети (36% поглощенных площадей), логистические операторы (35%), производственные компании (18%).

Как отмечают эксперты компании Knight Frank, сегодня наблюдается дефицит спекулятивных проектов для аренды и подготовленной на продажу земли. В начале года на рынок вышел проект PNK Group заявленной проектной площадью 0,5 млн. кв. м в районе аэропорта «Кольцово», в данный момент ведется строительство объекта.

Константин Фомиченко, директор отдела корпоративных клиентов департамента индустриально и складской недвижимости, земли компании Knight Frank, отметил: «Екатеринбург остается главным распредцентром Уральского Федерального Округа и важной логистической точкой на карте России. В ближайший год на этом рынке сохранится высокий спрос, дефицит площадей для спекулятивных сделок и текущий размер арендных ставок. Появление нового проекта в районе аэропорта «Кольцово» с хорошей локацией, быстрым строительством склада по схеме build-to-suit по привлекательной цене может повлиять на текущую ситуацию на рынке. Объект сможет частично закрыть текущий спрос на склады в регионе, а также сократит дефицит спекулятивных складов. Плюс появление подготовленной площадки для строительства складов built-to-suit значительно сократит время строительства таких складов в регионе: фактически при наличии соответствующего запроса девелопер сможет сразу выходить на стройку, сократив временные затраты на подготовку и поиск земли под строительство».