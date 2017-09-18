«Деловые Линии» более чем в 2 раза увеличили грузооборот экспресс-перевозок

3 ноября 2017 г.

Рост грузопотока экспресс-перевозки – ускоренной автодоставки по России – с января по сентябрь вырос на 131% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики «Деловых Линий» отмечают, что спрос на услуги перевозки в сжатые сроки с каждым годом растет. Причем связано это не только с расширением географии перевозок и заинтересованностью клиентов в оперативной доставке, но и с рядом привилегий, которые дает услуга. К примеру: фиксированные дата и время прибытия груза на терминал; организация доставки до адреса получателя в день прибытия, возможность выбрать наиболее удобный склад для получения груза при оформлении перевозки или в момент уведомления получателя, приоритетное обслуживание при приеме и выдаче груза.

Специалисты также отмечают, что по ряду направлений экспресс-перевозка автотранспортом является наиболее оптимальной по соотношению цена/сроки. К примеру, для срочной доставки груза из Москвы в Санкт-Петербург авиатранспортом потребуется минимум 13 часов (учитывая все процедуры прохождения досмотра и оформления в аэропорту, время на его доставку из/в аэропорт), экспресс-перевозка предлагает доставку за 15 часов стоимостью в 2 раза дешевле (к 9 утра следующего дня по стоимости от 740 рублей).

Чаще всего экспресс-перевозкой отправляют одежду, электротовары, оборудование и комплектующие, запчасти, медицинские и автомобильные товары. Средний вес посылки не превышает 50 кг. Наиболее популярные направления доставки между городами-миллионниками (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара Уфа, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск).

За 2017 год у «Деловых Линий» открыто 330 новых направлений экспресс-перевозок, а их общее количество на данный момент составляет более 540. Перевозку грузов компания осуществляет собственным современным автопарком в гарантированные сжатые сроки перевозки (по большинству направлений – 1 или 2 дня). К отправке принимаются грузы весом до 5 тонн, объемом до 30 м3 и с максимальными габаритами до 6*2,3*2,5 м (длина*ширина*высота). Компания планирует и дальше расширять географию срочной перевозки и повышать уровень сервиса для текущих и новых клиентов.