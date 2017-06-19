«Деловые Линии» и министр транспорта Свердловской области обсудили проблемы перевозчиков

14 августа 2017 г.

Встреча представителей ГК «Деловые Линии» и министра транспорта Свердловской области Василия Старкова прошла в рамках международной выставки «Иннопром». Топ-менеджмент транспортно-логистического оператора рассказал о проблемах отрасли и сложностях региональных перевозчиков, которыми они поделились ранее в ходе специально организованного бизнес-завтрака. Представители «Деловых Линий» входят в рабочую группу при Минтрансе РФ по ключевым вопросам развития отрасли и регулярно проводят такие встречи в разных регионах страны.

Первая проблема, которую выделили игроки рынка в Свердловской области, — недостатки в функционировании системы автоматизированных пунктов весового контроля (АПВК). По мнению перевозчиков, для приборов нужно ввести регулярные поверки и стандартизировать их работу. Сегодня грузовик может проехать одни весы без перегруза и получить штраф на других. При этом в большинстве случаев перевозчику не предоставляется возможности на месте устранить нарушение, машина отправляется на штрафстоянку. Выполнение всех формальностей может занять до трех дней.

Также на встрече поднимались вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, доступности кредитования для транспортных компаний, требований к соблюдению режима труда и отдыха водителей.

«Мы признательны за возможность диалога с государством на региональном уровне, совместно с коллегами из министерства мы наметили совместные шаги по решению текущих задач. Уверен, что наше взаимодействие в значительной мере будет способствовать развитию транспортной отрасли региона», -- отметил Михаил Петров, директор управления по экспедиторской деятельности ГК «Деловые Линии».