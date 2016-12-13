«Деловые Линии» и «М.Видео» впервые в России внедрили доставку Pick-by-Line в сегменте бытовой электроники

21 декабря 2016 г.

Группа компаний «Деловые Линии», ведущий транспортно-логистический оператор России, и ПАО «М.видео» (Московская Биржа: MVID), крупнейший российский розничный продавец электроники и бытовой техники, совместно разработали и внедрили новый формат доставки, при котором товары развозятся во все магазины ритейлера одного региона не последовательно, а одновременно (Pick-by-Line). Благодаря такому подходу скорость доставки товаров в магазины «М.Видео» выросла на 40%.

«Деловые Линии» и «М.Видео» внедрили новое комплексное решение, ориентированное на крупных ритейлеров. Это 3PL-сервис*, влючающий магистральные перевозки, терминально-складскую обработку и доставку груза до розничной точки торговой сети («последняя миля»). Полная автоматизация обмена данными между всеми участниками цепи поставки и использование технологии Pick-by-Line принципиально ускоряют процесс терминально-складской обработки и отправки груза конечным получателям. Благодаря этому растет частота новых поставок, что позволяет сокращать объемы товарных запасов в магазинах.

На данный момент «М.Видео» использует данное решение для доставки грузов со склада в Москве до магазинов в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где суммарно расположено более 20 торговых точек ритейлера.

«Благодаря решению, которое предложили «Деловые Линии», мы имеем возможность ускорить сроки поставки товаров в стратегически важные для нас регионы – Северо-Западный и Уральский. Уже сейчас мы видим, что такой гибкий и управляемый сервис позволяет увеличить скорость доставки техники на 40%. Мы привозим необходимые розничным магазинам товары чаще, поэтому ассортимент магазинов более точно соответствует потребностям покупателей в данном регионе в это конкретное время. Это напрямую влияет на качество клиентского сервиса и ведет к росту продаж. Мы довольны качественным сервисом наших партнёров и открытостью к сотрудничеству, поэтому планируем расширить использование сервиса от «Деловых Линий» на Поволжье», — прокомментировал Алексей Соколов, руководитель департамента операционной логистики «М.Видео».

«Внедрение нового комплексного сервиса для крупных сетевых ритейлеров — часть стратегии развития «Деловых Линий» в сегменте 3PL, который является одним из наиболее перспективных сегментов логистического рынка России. Наша совместная с «М.Видео» схема работы успешно реализована и доказала свою эффективность», — говорит генеральный директор транспортно-логистической компании «Деловые Линии» Фарид Мадани.

Традиционно в России ключевыми отраслями потребителями услуг 3PL, включающими в основном терминально-складскую обработку, мультимодальные перевозки и таможенно-брокерские услуги, являются оптовая и розничная торговля. Доля аутсорсинга услуг 3PL в этих отраслях в РФ составляет порядка 25% от потребностей (в странах ЕС достигает 60-70%)**. Такой низкий процент проникновения обусловлен отсутствием качественного предложения на рынке российского 3PL — как в части необходимой инфраструктуры, так и в части обеспечения транспортной логистикой.

*Third Party Logistics (3PL) — предоставление логистических услуг или комплекса услуг — от доставки и адресного хранения до управления заказами и отслеживания движения товаров.

**Данные оценки компании Armstrong & Associates.