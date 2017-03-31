«Деловые Линии» — лучшая компания для соискателей в сфере логистики

20 апреля 2017 г.

ГК «Деловые Линии» вновь признана лауреатом премии «Индекс лидерства-2016». Рейтинг ежегодно составляется порталом Rabota.ru на основе опроса посетителей сайта, а также представителей экспертного сообщества.

В номинации «Логистика, склад» группа компаний второй год подряд взяла первое место среди крупнейших игроков рынка, среди которых: «DPD в России», «Байкал-Сервис», «Первая Экспедиционная Компания» (ПЭК) и «Почта России».

Для определения победителя было опрошено 50 000 рядовых сотрудников компаний и соискателей, 3 000 HR-специалистов и 20 независимых аналитиков рынка труда. Респонденты оценивали образовательные программы компаний, системы карьерного планирования, восприятие сотрудниками компании на рынке, а также способность работодателя развивать и привлекать кадры.

Вручение премии состоялось 19 апреля 2017 г.

«Победа в рейтинге второй год подряд – уже не может быть удачей или случайностью. Это настоящий тренд, который говорит о доверии соискателей к нашей компании. «Деловые Линии» развивают гибкую и эффективную систему управления, что на выходе дает нам профессиональную логистическую команду. За последние годы было разработано много разнообразных проектов по привлечению кандидатов, формированию кадрового резерва, развитию и мотивации сотрудников, — рассказал директор департамента по работе с персоналом ГК «Деловые Линии» Виктор Портнов.

Напомним, рейтинг «Индекс лидерства» с 2011 года определяет наиболее привлекательные компании для соискателей и работников, выявляет лидеров на рынке труда в различных профессиональных сферах.