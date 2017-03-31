18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
ГК «Деловые Линии» вновь признана лауреатом премии «Индекс лидерства-2016». Рейтинг ежегодно составляется порталом Rabota.ru на основе опроса посетителей сайта, а также представителей экспертного сообщества.
В номинации «Логистика, склад» группа компаний второй год подряд взяла первое место среди крупнейших игроков рынка, среди которых: «DPD в России», «Байкал-Сервис», «Первая Экспедиционная Компания» (ПЭК) и «Почта России».
Для определения победителя было опрошено 50 000 рядовых сотрудников компаний и соискателей, 3 000 HR-специалистов и 20 независимых аналитиков рынка труда. Респонденты оценивали образовательные программы компаний, системы карьерного планирования, восприятие сотрудниками компании на рынке, а также способность работодателя развивать и привлекать кадры.
Вручение премии состоялось 19 апреля 2017 г.
«Победа в рейтинге второй год подряд – уже не может быть удачей или случайностью. Это настоящий тренд, который говорит о доверии соискателей к нашей компании. «Деловые Линии» развивают гибкую и эффективную систему управления, что на выходе дает нам профессиональную логистическую команду. За последние годы было разработано много разнообразных проектов по привлечению кандидатов, формированию кадрового резерва, развитию и мотивации сотрудников, — рассказал директор департамента по работе с персоналом ГК «Деловые Линии» Виктор Портнов.
Напомним, рейтинг «Индекс лидерства» с 2011 года определяет наиболее привлекательные компании для соискателей и работников, выявляет лидеров на рынке труда в различных профессиональных сферах.