Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
«Деловые Линии» намерены оспаривать решение о законности налоговых доначислений, которое вынес Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Заседание прошло 5 июля 2017 г.
Суд не согласился с доводами грузоперевозчика, что налоговый орган необоснованно доначислил сумму налогов за работу с якобы неблагонадежными контрагентами. Решение было вынесено судьей меньше, чем за минуту, что не может свидетельствовать о надлежащей и всесторонней оценке доказательств и доводов, приведенных и представленными сторонами в день заседания.
В присутствии представителей компании после оглашения резолютивной части решения суд в нарушение пункта 9.2 Постановления Пленума ВАС РФ №100 от 25.12.2013 г. поручил представителям налогового органа изготовление проекта решения и представление его в суд в электронном виде.
«Деловые Линии» намерены добиться возврата незаконно доначисленных сумм, поэтому мы намерены оспаривать решение суда в апелляционной инстанции», — отметили представители пресс-службы ГК «Деловые Линии».
Напомним, что само уголовное дело о неуплате налогов ООО «Деловые Линии», а также уголовное преследование в отношении основателя компании Александра Богатикова прекращено.