«Деловые Линии» оспорят решение суда о законности налоговых доначислений

5 июля 2017 г.

«Деловые Линии» намерены оспаривать решение о законности налоговых доначислений, которое вынес Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Заседание прошло 5 июля 2017 г.

Суд не согласился с доводами грузоперевозчика, что налоговый орган необоснованно доначислил сумму налогов за работу с якобы неблагонадежными контрагентами. Решение было вынесено судьей меньше, чем за минуту, что не может свидетельствовать о надлежащей и всесторонней оценке доказательств и доводов, приведенных и представленными сторонами в день заседания.

В присутствии представителей компании после оглашения резолютивной части решения суд в нарушение пункта 9.2 Постановления Пленума ВАС РФ №100 от 25.12.2013 г. поручил представителям налогового органа изготовление проекта решения и представление его в суд в электронном виде.

«Деловые Линии» намерены добиться возврата незаконно доначисленных сумм, поэтому мы намерены оспаривать решение суда в апелляционной инстанции», — отметили представители пресс-службы ГК «Деловые Линии».

Напомним, что само уголовное дело о неуплате налогов ООО «Деловые Линии», а также уголовное преследование в отношении основателя компании Александра Богатикова прекращено.