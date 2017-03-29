«Деловые Линии» открыли новые направления доставки для ключевого клиента

14 апреля 2017 г.

Крупнейший транспортно-логистический оператор «Деловые Линии» и производитель продуктов для сбалансированного питания, контроля веса и персонального ухода Herbalife подвели итоги двух лет совместной работы. Объем сотрудничества компаний вырос почти в два раза. Ежесуточный объем хранения товаров Herbalife на складах группы компаний достиг 1000 паллетомест. Расширилась и география перевозок продукции Herbalife - Южно-Сахалинск, Норильск и Петропавловск-Камчатский.

Специально под потребности клиента логистический оператор выделил на складе в Новосибирске специальную зону с мелкоячеистым хранением. Распределение грузов в зависимости от типа позволило сократить время обработки заказов. А упаковка собранного товара в специальные брендированные короба сделала порчу почти невозможной. Кроме того, «Деловым Линиям» удалось снизить тариф на доставку продукции Herbalife в Норильск почти в два раза за счет использования речного транспорта.

«Мы всегда готовы предложить клиенту не только выгодные условия, но и решения нестандартных вопросов. Индивидуальная работа с партнерами – наш приоритет в 3PL-услугах. Сначала мы работали с Herbalife в Сибири, затем добавили города Урала и отдаленные регионы. Специально для клиента в зоне упаковки интернет-заказов установили видеонаблюдение для минимизации ошибок при отгрузках», — говорит директор департамента по развитию продукта 3PL Кирилл Кочанов.