Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
Крупнейший транспортно-логистический оператор «Деловые Линии» и производитель продуктов для сбалансированного питания, контроля веса и персонального ухода Herbalife подвели итоги двух лет совместной работы. Объем сотрудничества компаний вырос почти в два раза. Ежесуточный объем хранения товаров Herbalife на складах группы компаний достиг 1000 паллетомест. Расширилась и география перевозок продукции Herbalife - Южно-Сахалинск, Норильск и Петропавловск-Камчатский.
Специально под потребности клиента логистический оператор выделил на складе в Новосибирске специальную зону с мелкоячеистым хранением. Распределение грузов в зависимости от типа позволило сократить время обработки заказов. А упаковка собранного товара в специальные брендированные короба сделала порчу почти невозможной. Кроме того, «Деловым Линиям» удалось снизить тариф на доставку продукции Herbalife в Норильск почти в два раза за счет использования речного транспорта.
«Мы всегда готовы предложить клиенту не только выгодные условия, но и решения нестандартных вопросов. Индивидуальная работа с партнерами – наш приоритет в 3PL-услугах. Сначала мы работали с Herbalife в Сибири, затем добавили города Урала и отдаленные регионы. Специально для клиента в зоне упаковки интернет-заказов установили видеонаблюдение для минимизации ошибок при отгрузках», — говорит директор департамента по развитию продукта 3PL Кирилл Кочанов.