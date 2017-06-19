«Деловые Линии» открыли подразделение в Гатчине

24 августа 2017 г.

Площадь нового терминала составляет почти тысячу квадратных метров. Офис расположился на Вырицком шоссе, 2А и работает с грузами весом до 3 000 кг и максимальным размером до 9*2,4*2,4 м (длина*ширина*высота). До этого все грузы для региона приходили на склады в Санкт-Петербурге. Открытие подразделения позволит оптимизировать стоимость и сроки доставки грузов в Гатчину и ближайшие населенные пункты: Лукаши и Коммунар, и в обратном направлении – в города России и ближнего зарубежья.

Появление нового подразделения в крупнейшем населенном пункте Ленинградской области обусловлено активным развитием транспортной компании. Склад в Гатчине стал вторым терминалом «Деловых Линий» в области после Всеволожска.

Напомним, что в июле этого года «Деловые Линии» уже открыли новое подразделение в Северо-Западном федеральном округе — в Боровичах. Теперь в округе работает 27 подразделений компании.