Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Доминирующее положение грузоперевозчика в сегменте подтвердили специалисты консалтинговой компании Knight Frank. По их данным, в управлении у ГК «Деловые Линии» в 2016 году было 445 000 кв. м складских помещений. А к середине 2017 года, по данным логистического оператора, цифра уже превысила 560 000 кв. м.
Больше всего складов «Деловые Линии» арендуют в Центральном федеральном округе: здесь 55 терминалов общей площадью 207 560 кв. м. Второе место принадлежит Приволжскому округу с 29 складами и площадью 89 000 кв. м. При выборе склада перевозчик обращает внимание на наличие разноуровневых пандусов для ускорения разгрузки и погрузки машин, а также на количество ворот, что позволяет сократить время доставки грузов. Эксперты «Деловых Линий» отметили, что найти достойный склад, отвечающий потребностям транспортной компании за пределами городов-миллиоников проблематично. В небольших городах приходится арендовать площади старого фонда либо «уникальные» объекты, построенные местными компаниями по формату Built-To-Suite.
По прогнозам «Деловых Линий», в 2017 году тенденция сокращения объема ввода складских площадей, сформировавшаяся в последние годы, продолжится. Около 65% введенных объектов будут реализованы в формате Built-To-Suite.
«Годовой показатель нового предложения ожидается на уровне 500-600 тыс. кв. м. Основной спрос на складские площади будут формировать крупные федеральные ритейл-компании. Скорее всего, вторая половина 2017 года ознаменуется положительной динамикой рынка на фоне постепенного сокращения количества свободных площадей и роста ставок аренды», — отметил директор управления по экспедиторской деятельности ГК «Деловые Линии» Михаил Петров.
Максим Загоруйко, директор департамента складской недвижимости Knight Frank, сказал: «Сейчас, когда эффективность управления затратами является краеугольным камнем бизнеса, аутсорсинг логистических процессов опять становится востребованным на рынке. При очень высоких затратах на современное технологическое оборудование и IT-системы, цена ошибки возросла как никогда. Поэтому многие компании снова передают складские операции профессиональным логистическим операторам. Но клиенту уже недостаточно простого хранения и обработки товара на складе, он хочет получить сервис «под ключ», включая доставку и работу с конечным покупателем. Поэтому в ближайшие год-два мы прогнозируем активное развитие рынка 3PL услуг и соответствующий рост доли логистических операторов среди потребителей качественных складов».