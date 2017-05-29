«Деловые Линии» признаны лидером по объему складских площадей в управлении

6 июля 2017 г.

Доминирующее положение грузоперевозчика в сегменте подтвердили специалисты консалтинговой компании Knight Frank. По их данным, в управлении у ГК «Деловые Линии» в 2016 году было 445 000 кв. м складских помещений. А к середине 2017 года, по данным логистического оператора, цифра уже превысила 560 000 кв. м.

Больше всего складов «Деловые Линии» арендуют в Центральном федеральном округе: здесь 55 терминалов общей площадью 207 560 кв. м. Второе место принадлежит Приволжскому округу с 29 складами и площадью 89 000 кв. м. При выборе склада перевозчик обращает внимание на наличие разноуровневых пандусов для ускорения разгрузки и погрузки машин, а также на количество ворот, что позволяет сократить время доставки грузов. Эксперты «Деловых Линий» отметили, что найти достойный склад, отвечающий потребностям транспортной компании за пределами городов-миллиоников проблематично. В небольших городах приходится арендовать площади старого фонда либо «уникальные» объекты, построенные местными компаниями по формату Built-To-Suite.

По прогнозам «Деловых Линий», в 2017 году тенденция сокращения объема ввода складских площадей, сформировавшаяся в последние годы, продолжится. Около 65% введенных объектов будут реализованы в формате Built-To-Suite.

«Годовой показатель нового предложения ожидается на уровне 500-600 тыс. кв. м. Основной спрос на складские площади будут формировать крупные федеральные ритейл-компании. Скорее всего, вторая половина 2017 года ознаменуется положительной динамикой рынка на фоне постепенного сокращения количества свободных площадей и роста ставок аренды», — отметил директор управления по экспедиторской деятельности ГК «Деловые Линии» Михаил Петров.

Максим Загоруйко, директор департамента складской недвижимости Knight Frank, сказал: «Сейчас, когда эффективность управления затратами является краеугольным камнем бизнеса, аутсорсинг логистических процессов опять становится востребованным на рынке. При очень высоких затратах на современное технологическое оборудование и IT-системы, цена ошибки возросла как никогда. Поэтому многие компании снова передают складские операции профессиональным логистическим операторам. Но клиенту уже недостаточно простого хранения и обработки товара на складе, он хочет получить сервис «под ключ», включая доставку и работу с конечным покупателем. Поэтому в ближайшие год-два мы прогнозируем активное развитие рынка 3PL услуг и соответствующий рост доли логистических операторов среди потребителей качественных складов».