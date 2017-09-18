Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
Финал соревнований водителей-экспедиторов категории Е прошел в подмосковном логопарке «Быково». На испытание съехались победители конкурса «Лига профессионалов» из подразделений ГК «Деловые Линии» разных федеральных округов: Центрального, Южного, Приволжского, Уральского. Северо-Западного и Сибирского.
Участники продемонстрировали и навыки вождения, и умение оперативно устранить неполадки в машине. В «Деловых Линиях» особое внимание уделяют безопасности перевозок, поэтому одним из главных критериев жюри было соблюдение всех мер безопасности. Теоретические знания проверяли в ходе компьютерного тестирования, практические – демонстрировали в скоростном маневрировании: на автопоезде в составе тягача и полуприцепа было необходимо пройти 7 стоек, не задев и не сбив фигуры.
В пресс-службе логистического оператора отметили, что подобные состязания помогают не только мотивировать сотрудников на личностное и профессиональное развитие, но и повышают престиж профессии дальнобойщика в целом. Группа компаний Александра Богатикова планирует продолжать активно развивать корпоративную культуру, ведь сплоченная и эффективная команда – это ключевой фактор успеха на рынке.