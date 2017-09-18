«Деловые Линии» провели первый в России конкурс дальнобойщиков

1 ноября 2017 г.

Финал соревнований водителей-экспедиторов категории Е прошел в подмосковном логопарке «Быково». На испытание съехались победители конкурса «Лига профессионалов» из подразделений ГК «Деловые Линии» разных федеральных округов: Центрального, Южного, Приволжского, Уральского. Северо-Западного и Сибирского.

Участники продемонстрировали и навыки вождения, и умение оперативно устранить неполадки в машине. В «Деловых Линиях» особое внимание уделяют безопасности перевозок, поэтому одним из главных критериев жюри было соблюдение всех мер безопасности. Теоретические знания проверяли в ходе компьютерного тестирования, практические – демонстрировали в скоростном маневрировании: на автопоезде в составе тягача и полуприцепа было необходимо пройти 7 стоек, не задев и не сбив фигуры.

В пресс-службе логистического оператора отметили, что подобные состязания помогают не только мотивировать сотрудников на личностное и профессиональное развитие, но и повышают престиж профессии дальнобойщика в целом. Группа компаний Александра Богатикова планирует продолжать активно развивать корпоративную культуру, ведь сплоченная и эффективная команда – это ключевой фактор успеха на рынке.