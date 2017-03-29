Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
Инструменты API позволяют партнерам «Деловых Линий» предоставлять клиентам самые популярные сервисы логистического оператора прямо на своем сайте.
В первую очередь, речь идет про калькулятор перевозок. Он позволяет, не уходя с портала, оперативно рассчитать стоимость и сроки доставки товара. В результате, пользователь проводит больше времени в экосистеме одного ресурса.
Также, по словам партнеров, интеграция с «Деловыми Линиями» сокращает время принятия покупателем решения о покупке и увеличивает рост продаж с сайта благодаря удобству расчетов, оформления и отслеживания доставки товара.
Преимущества инструментов API уже оценили свыше 3 000 партнеров.
«Чаще всего интеграцию используют интернет-магазины и большие предприятия, которые продают свою продукцию через интернет. Для них очень важно упростить взаимодействие клиентов с перевозчиком и автоматизировать значительную часть работы. Такой функционал — это новые возможности для наших партнеров как по привлечению покупателей, так и по повышению конверсии продаж», — говорит директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.