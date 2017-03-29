«Деловые Линии» становятся ближе: группа компаний развивает линейку инструментов API

12 апреля 2017 г.

Инструменты API позволяют партнерам «Деловых Линий» предоставлять клиентам самые популярные сервисы логистического оператора прямо на своем сайте.

В первую очередь, речь идет про калькулятор перевозок. Он позволяет, не уходя с портала, оперативно рассчитать стоимость и сроки доставки товара. В результате, пользователь проводит больше времени в экосистеме одного ресурса.

Также, по словам партнеров, интеграция с «Деловыми Линиями» сокращает время принятия покупателем решения о покупке и увеличивает рост продаж с сайта благодаря удобству расчетов, оформления и отслеживания доставки товара.

Преимущества инструментов API уже оценили свыше 3 000 партнеров.

«Чаще всего интеграцию используют интернет-магазины и большие предприятия, которые продают свою продукцию через интернет. Для них очень важно упростить взаимодействие клиентов с перевозчиком и автоматизировать значительную часть работы. Такой функционал — это новые возможности для наших партнеров как по привлечению покупателей, так и по повышению конверсии продаж», — говорит директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.