Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Подразделение ГК «Деловые Линии» в Астрахани переехало. Новый современный терминал площадью более 3 500 кв. м был построен «с нуля» под потребности клиентов логистического оператора. Торжественное открытие склада состоялось сегодня, 30 июня 2017 года, в присутствии клиентов и представителей средств массовой информации.
Переезд позволил не только увеличить площадь склада, но и предложить отправителям и получателям удобную транспортную доступность и комфортные условия погрузки и выгрузки. На терминале осуществляется полный спектр услуг, включая прием и выдачу заявок, складскую обработку грузов, складирование, хранение и упаковку грузов.
В последнее время в Астрахани наблюдается высокий спрос на качественные логистические услуги. Подразделение входит в «десятку» терминалов «Деловых Линий» по грузообороту за прошлый год в регионе, принимая и отправляя более 84 тыс. т грузов.
«Деловым Линиям» как крупному логистическому оператору необходимы современные склады, т.к. они составляют инфраструктуру, позволяющую нам обеспечивать качественную и оперативную работу с грузами. Кроме того, с помощью имитационного моделирования на новом складе нам удалось максимально сократить время выполнения складских операций», — рассказал директор управления маркетинга и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.