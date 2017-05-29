«Деловые Линии» в Астрахани сменили адрес

30 июня 2017 г.

Подразделение ГК «Деловые Линии» в Астрахани переехало. Новый современный терминал площадью более 3 500 кв. м был построен «с нуля» под потребности клиентов логистического оператора. Торжественное открытие склада состоялось сегодня, 30 июня 2017 года, в присутствии клиентов и представителей средств массовой информации.

Переезд позволил не только увеличить площадь склада, но и предложить отправителям и получателям удобную транспортную доступность и комфортные условия погрузки и выгрузки. На терминале осуществляется полный спектр услуг, включая прием и выдачу заявок, складскую обработку грузов, складирование, хранение и упаковку грузов.

В последнее время в Астрахани наблюдается высокий спрос на качественные логистические услуги. Подразделение входит в «десятку» терминалов «Деловых Линий» по грузообороту за прошлый год в регионе, принимая и отправляя более 84 тыс. т грузов.

«Деловым Линиям» как крупному логистическому оператору необходимы современные склады, т.к. они составляют инфраструктуру, позволяющую нам обеспечивать качественную и оперативную работу с грузами. Кроме того, с помощью имитационного моделирования на новом складе нам удалось максимально сократить время выполнения складских операций», — рассказал директор управления маркетинга и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.