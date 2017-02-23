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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
ГК «Деловые Линии» начала сотрудничество с Франко-российской торгово-промышленной палатой (CCIFR). Целью вступления является развитие международных партнерских отношений и возможность участвовать в различных проектах.
Вступление в CCIFR позволит ГК «Деловые Линии» получать поддержку палаты в вопросах бизнес-переговоров, а также повысить свою узнаваемость среди крупных зарубежных компаний.
«Мы ценим высокий уровень организации различных мероприятий в рамках CCIFR, возможность ее членам принимать в них участие. Это способствует дальнейшему развитию и укреплению франко-российских отношений», — говорит директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.
«Для развития французских компаний-инвесторов в России сотрудничество с российскими поставщиками является крайне важным фактором. Сфера же логистики – это основополагающая вещь, позволяющая выходить в новые регионы, выстраивать цепочки поставок и, в итоге, оптимизировать бизнес-процессы. Поэтому мы рады вступлению в нашу Палату такой крупной российской компании, как «Деловые Линии». Я уверен, что в рамках профессиональных комитетов, конференций и наших других мероприятий «Деловые Линии» найдут эффективные каналы коммуникаций с другими компаниями и, надеюсь, новых партнеров», — сказал генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.