«Деловые Линии» вступили во Франко-российскую торгово-промышленную палату

3 марта 2017 г.

ГК «Деловые Линии» начала сотрудничество с Франко-российской торгово-промышленной палатой (CCIFR). Целью вступления является развитие международных партнерских отношений и возможность участвовать в различных проектах.

Вступление в CCIFR позволит ГК «Деловые Линии» получать поддержку палаты в вопросах бизнес-переговоров, а также повысить свою узнаваемость среди крупных зарубежных компаний.

«Мы ценим высокий уровень организации различных мероприятий в рамках CCIFR, возможность ее членам принимать в них участие. Это способствует дальнейшему развитию и укреплению франко-российских отношений», — говорит директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.

«Для развития французских компаний-инвесторов в России сотрудничество с российскими поставщиками является крайне важным фактором. Сфера же логистики – это основополагающая вещь, позволяющая выходить в новые регионы, выстраивать цепочки поставок и, в итоге, оптимизировать бизнес-процессы. Поэтому мы рады вступлению в нашу Палату такой крупной российской компании, как «Деловые Линии». Я уверен, что в рамках профессиональных комитетов, конференций и наших других мероприятий «Деловые Линии» найдут эффективные каналы коммуникаций с другими компаниями и, надеюсь, новых партнеров», — сказал генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.